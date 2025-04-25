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Bitcoin ve Ethereum Vadesi Bugün Doluyor: Fiyatlar Nasıl Etkilenir?

Bitcoin ve Ethereum Vadesi Bugün Doluyor: Fiyatlar Nasıl Etkilenir?
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Bugün (25 Nisan) kripto para piyasasında toplam 8,05 milyar dolar değerinde Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) opsiyonu vadesini dolduruyor. Yüksek hacimli bu işlem günü, piyasalarda kısa vadeli fiyat dalgalanmalarının artabileceğine işaret ediyor. Peki, fiyatlar nasıl etkilenir?

Bitcoin'de 7,24 Milyar Dolarlık Vade Sonu

Deribit verilerine göre, bugün 77.642 adet Bitcoin opsiyonu vadesini dolduracak. Toplam piyasa değeri 7,24 milyar doları bulan bu sözleşmelerin alım-satım oranı yüzde 0,73 düzeyinde. Bu oran, yatırımcıların ağırlıklı olarak yükseliş yönlü pozisyon aldığını gösteriyor. Söz konusu opsiyonlar için belirlenen "maksimum acı" noktası ise 86.000 dolar seviyesinde. Bu, Bitcoin'in bu seviyeye yakın seyrettiğinde en fazla yatırımcının zarar edeceği fiyat aralığı anlamına geliyor.

Ethereum'da 808 Milyon Dolarlık Hacim

Ethereum tarafında da toplam 458.926 opsiyon sözleşmesi bugün sona eriyor. Söz konusu kontratların toplam piyasa değeri 808,3 milyon dolar. Alım-satım oranı yüzde 0,74 olarak kaydedildi. Ethereum için maksimum acı noktası ise 1.900 dolar.

Geçtiğimiz hafta Ethereum için yalnızca 177.130 sözleşme vadesini doldurmuştu. Bu kontratların piyasa değeri 279 milyon dolardı. Bu hafta ise hem kontrat sayısı hem de işlem hacmi neredeyse üç katına çıktı.

Vade bitimine kısa süre kala Bitcoin 93.471 dolar seviyesinde işlem görerek maksimum acı noktasının üzerinde yer alıyor. Ethereum ise 1.764 dolarda seyrederek bu seviyenin altında kalıyor.

Deribit analistleri, "Bitcoin maksimum acı seviyesinin üzerinde, Ethereum ise altında işlem görüyor. Pozisyonlar oldukça uyumsuz" değerlendirmesinde bulundu.

Yatırımcılar Düşüşte Alım Fırsatı Kolluyor

Verilere göre, yatırımcılar sabit coin kullanarak teminatlı satış opsiyonları (put) açıyor. Bu strateji, Bitcoin'in fiyatı düşerse alım yaparak kâr elde etmeyi hedefliyor. Aynı zamanda bu opsiyonlardan getiri sağlıyorlar. Analistler, bu yaklaşımın piyasada uzun vadeli iyimserliğin devam ettiğine işaret ettiğini belirtiyor.

Öte yandan, Bitcoin için en yüksek açık pozisyon 100.000 dolar seviyesinde bulunuyor. Ancak Polymarket verilerine göre, yatırımcılar Nisan ayı içerisinde Bitcoin'in bu seviyeye ulaşma ihtimalini yalnızca yüzde 16 olarak görüyor.

2025 Vade İçin Hedef 110.000 Dolar

Nisan-Haziran 2025 dönemine ait opsiyonlarda ise özellikle 90.000 ila 110.000 dolar seviyelerine yoğun talep gözleniyor. Bu durum, yatırımcıların fiyat artışı beklentisini koruduğuna işaret ediyor.

Trump yönetiminin 9 Nisan'da açıkladığı gümrük tarifesi değişikliği sonrası küresel piyasalarda yaşanan istikrar, kriptoya yönelen sermayeyi artırmış olabilir. Bu gelişme, Bitcoin'in son dönemdeki yükselişini destekleyen unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Ancak Deribit stratejisti Tony Stewart'a göre, yükselişin büyük kısmı yeni sermaye girişinden değil, mevcut pozisyonların daha yüksek seviyelere taşınmasından kaynaklandı. Bu da piyasada stratejik bir yeniden pozisyonlanma süreci yaşandığını gösteriyor.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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