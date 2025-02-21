Bitcoin ve Ethereum vadeli işlemleri alarm veriyor

Bitcoin ve Ethereum vadeli işlemleri alarm veriyor
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Kripto para piyasalarında toplam değer son bir ayda 3,72 trilyon dolardan 3,17 trilyon dolara geriledi. JPMorgan analistleri, CME Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) vadeli işlemlerinde kurumsal talebin zayıflamasını, piyasalar için yakın vadede düşüş sinyali olarak değerlendiriyor.

JPMorgan Yönetici Direktörü Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki analist ekibi, Chicago Ticaret Borsası (CME) üzerindeki Bitcoin ve Ethereum vadeli işlemlerinde yaşanan kurumsal yatırımcı çekilişinin, geçen yaz aylarındaki düşüş dönemini anımsattığını belirtiyor. Piyasalardaki olumlu katalizörlerin eksikliği ve momentum kaybı, bu düşüş eğiliminin temel nedenleri arasında yer alıyor.

Kurumsal Yatırımcılar Pozisyon Azaltıyor

Kripto para piyasası önemli bir dönüm noktasında bulunuyor. Kurumsal yatırımcıların CME vadeli işlem piyasalarındaki pozisyonlarını azaltması, sektör için ciddi bir uyarı sinyali olarak görülüyor.

JPMorgan analistleri, Bitcoin ve Ethereum vadeli işlemlerinin spot fiyatların altında işlem görmeye başladığına dikkat çekiyor. Bu durum, normal şartlarda yüzde 10'un üzerinde seyreden ve yıllık yüzde 5-10 getiri sağlayan "contango" (vadeli işlem priminin) durumunun tersine dönmesini işaret ediyor.

Uzmanlar, yeni ABD yönetiminden beklenen kripto para düzenlemelerinin yılın ikinci yarısından önce gerçekleşmeyeceğini öngörüyor. Bu belirsizlik, yatırımcıları temkinli davranmaya yönlendiriyor. Momentum odaklı fonların pozisyonlarını azaltması da piyasadaki satış baskısını artırıyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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