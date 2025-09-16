Bitcoin ve Ethereum üç ayda büyük sıçrama yapabilir

Haberler

Fundstrat kurucusu Tom Lee, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentisiyle Bitcoin ve Ethereum'un önümüzdeki üç ayda "canavar hamle" yapabileceğini açıkladı. Uzman, para politikası gevşemesi ve likidite artışının kripto piyasalarını büyük yükselişe taşıyacağını öngörüyor. BitMine şirketi de 9,7 milyar dolarlık Ethereum pozisyonuyla büyük beklentisini ortaya koydu.

Kripto para piyasalarının deneyimli analisti Tom Lee, makroekonomik koşullardaki değişimlerin kripto para varlıkları üzerindeki etkisini değerlendirdi. BitMine başkanı olarak görev yapan Lee, Fed'in gevşeme döngüsüne girmesiyle birlikte likidite hassasiyeti yüksek olan Bitcoin'in önemli kazançlar elde edebileceğini vurguladı. Ethereum için ise yapay zeka ve Wall Street'in Blockchain teknolojisine geçişini işaret ederek 1971 yılındaki Wall Street dönüşümüyle karşılaştırma yaptı.

Tom Lee, kripto piyasalarının önümüzdeki dönemde yaşayabileceği potansiyel yükselişi analiz etti. Uzman, Fed'in faiz indirimi kararının dijital varlıklar için güçlü bir katalizör olacağını belirtti.

"Önümüzdeki üç ay içinde canavar bir hamle yapabilirler." açıklamasında bulunan Lee, Bitcoin ve Ethereum'un bu dönemde "öne çıkan yatırımlar" arasında yer alabileceğini söyledi. Analist, durumu 1998 ve 2024'te Fed'in uzun süreli duraklama sonrası faiz indirimi dönemleriyle karşılaştırdı.

BitMine şirketi, agresif ETH biriktirme stratejisini sürdürüyor. Şirketin son açıklamasına göre, toplam 10,77 milyar dolarlık akit ve kripto varlığa sahip. Bu portföyün 9,7 milyar dolarını Ethereum oluşturuyor.

Lee, Ethereum'un mevcut durumunu 1971'de doların altın standardından çıktığı dönemle karşılaştırdı. "Ethereum esasen bir büyüme protokolü" olarak tanımladığı platformun, Wall Street'in Blockchain'e geçişi ve yapay zeka birleşimiyle süper döngüye girebileceğini öngörüyor.

Merkez bankası politikalarındaki gevşeme, özellikle likidite hassasiyeti yüksek olan Bitcoin için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Lee, "Fed güveni yeniden aşılayabilir." diyerek faiz indiriminin likidite açısından gerçek bir iyileşme sağlayacağını belirtti.

Piyasa beklentilerine göre Fed'in 25 baz puan faiz indirimi yapması muhtemel görünüyor. Vadeli işlemler piyasaları ise 50 baz puanlık daha büyük bir indirimin yalnızca yüzde 4 şansı olduğunu gösteriyor.

