Bitcoin ve Altcoinler Neden Yükseliyor? - 10 Haziran

Toplam Piyasa Değeri 3,37 Trilyon Dolara Ulaştı

Son 24 saatte toplam kripto para piyasa değeri 117 milyar dolarlık artışla 3,37 trilyon dolara çıktı. Yatırımcı duyarlılığındaki iyileşmenin ardında, ABD-Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin ikinci gününde de devam etmesi yer alıyor. Görüşmelerin pozitif ilerlemesi hâlinde piyasanın 3,43 trilyon dolarlık direnç seviyesini kırması mümkün.

Ancak ters senaryoda, destek noktası olarak görülen 3,31 trilyon dolar seviyesinin test edilmesi ve satış baskısının artması gündeme gelebilir.

Bitcoin 110 Bin Dolar Barajını Aştı

Bitcoin, yüzde 3,5'lik yükselişle 110 bin dolar seviyesini aşarak iki haftalık direnci kırdı. Ancak bu yükseliş kalıcı olmadı ve fiyat kısa sürede 109.416 dolara çekildi. Analistler, yükselişin devam etmesi hâlinde Bitcoin'in 110 bin doları destek seviyesine dönüştürerek tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 111.980 dolara yönelmesini bekliyor.

Diğer yandan, satışların hız kazanması hâlinde fiyatın önce 108 bin dolara, ardından da 106.265 dolara kadar düşmesi mümkün.

Fartcoin Günü Lider Kapattı

Günün en dikkat çeken altcoini ise Fartcoin oldu. Yüzde 17'lik değer kazancıyla 1,21 dolara yükselen meme coin, 1,20 dolarlık seviyeyi destek olarak korumaya çalışıyor. Teknik göstergeler, yükseliş ivmesinin devam edebileceğine işaret ediyor. Fiyatın bu seviyenin üzerinde kalması, 1,54 dolar direncine doğru bir hareketi mümkün kılabilir.

Ancak 1,20 dolar desteği kaybedilirse, Fartcoin'in yeniden 1,00 dolara kadar gerilemesi gündeme gelebilir. Bu durumda son kazanımların silinmesi söz konusu olabilir.