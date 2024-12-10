Bitcoin ve altcoinler neden düşüyor? Analistlerin kripto para tahminleri

Kripto piyasası, 9 Aralık 2024'te yaşanan büyük satış dalgasıyla sarsıldı ve toplamda 1,7 milyar dolarlık likidasyon gerçekleşti. Bitcoin'in 100 bin dolar kritik seviyesinin altına düşmesi, büyük altcoin'leri de etkileyen geniş çaplı bir piyasa çöküşüne yol açtı.

Keskin düşüş ve likidasyonlar

Bitcoin, 100 bin dolar seviyesinin üzerinde işlem görürken bir anda 94 bin 100 dolara geriledi. Ethereum ise yüzde 8 değer kaybederek 3 bin 800 doların altına düştü. Bu düşüş, toplamda 168 milyon dolarlık kısa pozisyon likidasyonu ve 1,5 milyar dolarlık uzun pozisyon likidasyonuna neden oldu. Küresel kripto piyasa değeri de yüzde 7,5 oranında küçüldü.

Bitcoin daha sonra toparlanma işaretleri göstererek 97 bin 274 dolardan işlem görmeye başladı. Ancak bu, önceki zirvesine göre hâlâ yüzde 2'lik bir düşüş anlamına geliyor. Altcoin'ler ise toparlanmakta zorlanıyor; özellikle Ripple (XRP), Dogecoin (DOGE) ve Cardano (ADA) çift haneli kayıplar yaşadı.

XRP, DOGE ve ADA ön planda

İlk 10 kripto para arasında en büyük kaybı Ripple'ın XRP'si yaşadı ve yüzde 11 düştü. Dogecoin yüzde 10 gerilerken, Cardano ise yüzde 13 kayıpla yatırımcılarını hayal kırıklığına uğrattı.

Ethereum da büyük düşüşlerden nasibini alarak yüzde 7 değer kaybedip 3 bin 686 dolara geriledi. Bu, ağırlıklı olarak uzun pozisyonlarda 235 milyon dolarlık likidasyona yol açtı.

Bitcoin'in 100 bin doların altına düşmesi, yatırımcılar için önemli bir psikolojik sınırı işaret etti. 96 bin 652 dolara kadar inen Bitcoin, toplamda 182 milyon dolarlık likidasyona neden oldu. Bu rakamın 140 milyon doları uzun pozisyonlardan, 42 milyon doları ise kısa pozisyonlardan oluştu.

Daha küçük ölçekli kripto paralar ise en sert darbeyi aldı ve 543 milyon dolarlık uzun pozisyon likidasyonu gerçekleşirken, kısa pozisyonlarda yalnızca 21 milyon dolarlık likidasyon yaşandı.

Bitcoin ve kripto paralar neden düşüyor?

Bu çöküşün tam nedeni net olmasa da, analistler birkaç olası faktöre dikkat çekiyor. Google'ın yeni kuantum işlemcisi Willow'un tanıtımı ve Bhutan bağlantılı büyük Bitcoin işlemleri hakkındaki söylentiler, piyasalarda belirsizlik yaratarak düşüşü tetikleyen etkenler arasında gösteriliyor.