Bitcoin ve altcoinler bugün neden yükseldi? - 25 Mart

Kripto piyasası büyümeye devam ediyor

Toplam kripto piyasa değeri (TOTAL), 24 saat içinde 38 milyar dolar artarak 2,80 trilyon dolara ulaştı. Bu artış, TOTAL'in 2,75 trilyon dolarlık direnç seviyesini aşmasını sağladı ve şu anda bu seviyeyi destek olarak test ediyor. Eğer bu pozitif momentum devam ederse, piyasanın önümüzdeki günlerde daha fazla kazanç sağlaması mümkün.

Bir sonraki önemli direnç seviyesi ise 2,93 trilyon dolar olarak öne çıkıyor. Eğer TOTAL bu seviyeyi aşarsa, piyasa değerinin 3,00 trilyon dolara doğru ilerlemesi için güçlü bir ivme gerekiyor.

Öte yandan, eğer piyasada yeniden bir düşüş trendi başlarsa, TOTAL 2,75 trilyon dolar destek seviyesinin altına inebilir. Bu desteğin kaybedilmesi, piyasa değerini 2,61 trilyon dolara çekerek son kazanımların büyük kısmını silebilir.

Bitcoin ve altcoinler bugün neden yükseldi?

Bitcoin (BTC), son kayıplarını telafi etme yolunda direnç göstererek kademeli bir yükseliş trendi izliyor. Yazının hazırlandığı sırada Bitcoin 86.854 dolardan işlem görüyor ve bu durum piyasada olumlu bir momentumun sürdüğünü işaret ediyor.

Bu toparlanma, Bitcoin'in 86.822 dolarlık seviyeyi destek haline getirmesini sağladı ve bu sağlam temel, fiyatın daha da yükselmesi için fırsat sunuyor. Eğer BTC bu destek üzerinde kalmaya devam ederse, 89.800 dolarlık direnç seviyesini kırma potansiyeli var. Bu direnç aşılırsa, Bitcoin'de daha uzun süreli bir ralli görülebilir.

Ancak bazı yatırımcılar kısa vadeli kâr için satış yapmaya karar verirse, Bitcoin bu desteği kaybedebilir. Böyle bir senaryoda, BTC önce 85.000 dolara, ardından 82.761 dolara kadar gerileyebilir.

Trump ortaklığı sonrası Cronos (CRO) uçuşa geçti

Cronos (CRO), son 24 saatte neredeyse yüzde 30 oranında değer kazanarak 0,104 dolara ulaştı. Bu yükseliş, Crypto.com'un Trump Media ile kripto varlıklarına dayalı yeni borsa yatırım fonları (ETF) başlatmak için yaptığı ortaklıktan kaynaklandı. Ortaklık haberi, yatırımcıların duyarlılığını olumlu yönde etkileyerek CRO'ya olan talebi artırdı.

Bu heyecan, CRO fiyatını son bir buçuk ayın en yüksek seviyesine taşıdı. Şimdi CRO, 0,108 dolarlık direnç seviyesini aşmayı hedefliyor. Eğer bu direnç kırılırsa, altcoinin kısa vadede daha fazla değer kazanması beklenebilir.

Buna karşın, kısa vadeli yatırımcıların kâr satışlarına başlaması halinde, CRO üzerinde satış baskısı oluşabilir. 0,100 dolar seviyesinin altına düşmesi, zayıflama sinyali olarak görülecek ve fiyatın 0,094 dolara kadar gerilemesine neden olabilecektir. Böyle bir düşüş, mevcut yükseliş beklentisini geçersiz kılabileceği için önümüzdeki günlerde yukarı yönlü ivmeyi korumak büyük önem taşıyor.