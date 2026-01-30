Bitcoin, teknoloji hisselerinin değer kaybıyla düşüşe geçti

Küresel piyasalarda Perşembe günü yaşanan teknoloji odaklı satış dalgası, kripto paraları da beraberinde aşağı çekti. Toplam kripto piyasa değeri Çarşamba günkü 3,1 trilyon dolar seviyesinden 2,9 trilyon dolara geriledi. Bu düşüş, Trump'ın gümrük vergisi tehditleriyle tetiklenen 10 Ekim tasfiye olayından bu yana en sert günlük kayıplardan biri olarak kayıtlara geçti. Söz konusu olayda piyasadan yaklaşık yarım trilyon dolar bir günde buharlaşmıştı.

LİKİDASYONLAR 1 MİLYAR DOLARI AŞTI

Fiyatlar düştükçe tasfiyeler de hızlandı. Coinglass verilerine göre son 24 saatte 1 milyar doların üzerinde kaldıraçlı kripto pozisyonu tasfiye edildi. Kayıpların büyük bölümü uzun pozisyonlardan kaynaklandı.

Bitcoin, Nisan ayından bu yana görülmeyen seviyelere gerileyerek 82.700 dolar civarında işlem gördü. Ethereum (ETH) yüzde 7'ye yakın düşüşle 2.730 dolar seviyelerine inerken, Solana (SOL) yaklaşık dokuz ayın en düşük seviyesi olan 117 dolara geriledi. XRP ise bir yıllık dip seviyeleri olan 1,74 dolara doğru kaydı.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE AĞIR KAYIPLAR

Kripto piyasasındaki zayıflık, ABD hisse senetlerindeki düşüşlerle paralel seyretti. Teknoloji sektörü, hayal kırıklığı yaratan bilançoların ardından kayıplara öncülük etti.

Microsoft hisseleri yüzde 12'nin üzerinde değer kaybederek Mart 2020'den bu yana en kötü tek günlük performansını sergiledi. Bu düşüş, geniş yazılım sektörü üzerinde de baskı yarattı.

Son haftalarda ardı ardına rekor kıran değerli metaller de sert geri çekildi. Altın, seans içinde 5.500 dolar civarından 5.150 dolara kadar geriledi, ardından 5.300 dolar seviyelerine toparlandı. Gümüş ise tüm zamanların en yüksek seviyesi olan ons başına yaklaşık 120 dolardan bir saat içinde 110 dolara düştü, sonra 112 dolar civarına yükseldi.