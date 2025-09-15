Bitcoin sektörü altcoin kirliliğiyle mücadele ediyor

Bitcoin hazine sektörü son dönemde yaşanan gelişmelerle büyük bir kimlik krizine sürüklendi. Nakamoto genel müdürü David Bailey, yaptığı X (eski adıyla Twitter) paylaşımında hazine şirketi tanımının kafa karıştırıcı olduğunu belirtti. Bailey'in eleştirileri, şirketlerin Bitcoin dışındaki dijital varlıklara yönelmesi sonucu ortaya çıkan tartışmaların merkezinde yer alıyor.

David Bailey: Bitcoin Dışı Yatırımlar Sektörü Böldü

David Bailey yaptığı açıklamada, "toksik finansman, başarısız altcoinlerin dijital varlık hazinesi olarak yeniden markalaşmasının ve planı olmayan başarısız şirketlerin" anlatıyı tamamen karıştırdığını belirtti. Bailey temel stratejinin bilançoyu oluşturmak ve bundan kazanç elde etmek olduğunu vurguladı.

Nakamoto CEO'su, "Eğer bunu iyi yapabilirseniz varlıklarınızı zamanla büyütürsünüz; kötü yaparsanız indirimli işlem görür ve bunu daha iyi yapabilen biri tarafından yutulursunuz." dedi. Bailey ayrıca Bitcoin hazine şirketlerini "Bitcoin Bankaları" olarak tanımlayarak bu terimden korkanların "Bitcoin finansal kurumları" diyebileceğini belirtti.

Sektördeki gelişmeler halka açık şirketlerin Bitcoin'in ötesine bakmasına neden oluyor. Galaxy Digital'in 31 Temmuz raporuna göre anlatı odaklı stratejiler firmaları hazinelerini Bitcoin dışına genişletmeye yönlendiriyor. Ethereum, Solana, XRP, BNB ve HyperLiquid gibi kripto paralar Bitcoin dışında ilgi çeken başlıca seçenekler arasında yer alıyor.

Galaxy Digital CEO'su Mike Novogratz, hazine şirketlerinin geniş kripto pazarına gösterdiği ilginin Bitcoin'in yatay fiyat hareketinin nedeni olabileceğini öne sürdü. BitcoinTreasuries verilerine göre halka açık şirketlerde tutulan Bitcoin yaklaşık 117,91 milyar dolar değere sahip bulunuyor.

Bu gelişmeler kripto hazine sektörünün bir dönüm noktasında olduğunu gösteriyor. Bailey'in uyarıları, sektörün gelecekteki yönü açısından kritik önem taşıyor.