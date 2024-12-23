Bitcoin Noel rallisi gelir mi? Analistlerden çarpıcı tahminler

Noel için geri sayım devam ederken, kripto piyasasında bu yılın rekor kıran bir ralli getirip getirmeyeceği merakla bekleniyor. Tarihsel olarak, Bitcoin (BTC), halving (yarılanma) yıllarında Noel haftasında yükseliş hareketleriyle dikkat çeken bir "Noel Rallisi" yaşadı.

Peki bu yıl da aynı senaryo gerçekleşecek mi, yoksa piyasa farklı bir yol mu çizecek?

Bitcoin Noel rallisi gelir mi?

Bitcoin, yıl başından bu yana (YTD) yüzde 137'lik bir artış göstererek kısa süre önce 108 bin dolar seviyesini aştı. Her ne kadar son günlerde bir miktar geri çekilme yaşasa da, bazı uzmanlar Bitcoin'in Noel haftasında yeniden yükselişe geçebileceğini düşünüyor.

Bitcoin fiyatının Noel döneminde her zaman artış göstermediğini belirtmekte fayda var. Ancak, boğa piyasası dönemlerinde kripto para genellikle bu dönemde güçlü performans sergiliyor. Bunun aksine, ayı piyasalarında Bitcoin fiyatında ciddi düşüşler gözlemleniyor.

Coinglass verilerine göre, 2020 yılındaki halving yılında Bitcoin, Noel haftasında yüzde 25,63 oranında değer kazandı. Benzer şekilde, 2016 yılında BTC yüzde 11,25 artış gösterirken, 2012 yılında da çift haneli bir kazanç kaydetti.

Bu yılın aralık ayında ise Bitcoin fiyatı halihazırda yüzde 8,71 oranında bir artış kaydetmiş durumda. Tarihsel trendler devam ederse, Bitcoin'in önümüzdeki hafta daha fazla kazanç elde ederek 120 bin dolar seviyesine yaklaşabileceği konuşuluyor.

Analistlerden çarpıcı tahminler

Bazı analistler, bu yıl da benzer bir hareketin yaşanacağına dair güvenlerini dile getiriyor. BTC ve altcoin yatırımcısı Mister Crypto, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda şu yorumu yaptı:

"Bitcoin, halving yıllarında Noel zamanı her zaman parabolik bir yükseliş sergiler. Bu kez de farklı olmayacak."

Benzer bir görüşü paylaşan bir diğer analist Crypto Rover ise 2024 yılında Bitcoin için bir "Noel Rallisi" beklediğini ifade etti.

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