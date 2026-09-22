Bitcoin neden 7 bin dolar yükseldi? Ralli sürecek mi?

Kripto para, gün içindeki dip seviyesinden 7 bin dolardan fazla toparlanarak Bitstamp verilerine göre 87 bin 400 dolara ulaştı. Bu seviye, ocak ayının sonundan bu yana görülen en yüksek fiyat oldu.

Hareket, kripto piyasasının son haftadaki olumsuz haber akışına rağmen gerçekleşti. ABD Senatosu'nun kripto piyasası yapısını düzenlemesi beklenen CLARITY Act'i ilerletme oylamasında başarısız olması ve Federal Rezerv'in üç yıldan uzun süre sonra ilk faiz artışını yapması Bitcoin'i önce 75 bin dolara kadar çekti. Bitcoin daha sonra cuma günü 80 bin doları, cumartesi günü ise 82 bin doları aştı. Orta Doğu'daki gerilim ile Rusya ve Ukrayna arasındaki saldırılar kısa süreli geri çekilmeye yol açsa da fiyat 80 bin 300 dolar seviyesinden yeniden yükseldi.

ETF GİRİŞLERİ VE KISA POZİSYONLAR RALLİYİ HIZLANDIRDI

Spot Bitcoin ETF'lerine pazartesi günü 998,95 milyon dolar girdi. Bu tutar, fonların yaklaşık bir yıldaki en güçlü günlük performansı oldu. ETF akışları, piyasa hareketinin kaldıraçlı işlemlerin yanında doğrudan alımlarla da desteklendiğini gösterdi.

CryptoQuant analizi, spot talebin ETF girişleriyle birlikte hareket ettiğini ve 340 milyon dolardan fazla düşüş yönlü pozisyonun tasfiye edildiğini belirtti. Kısa pozisyonların zorunlu olarak kapatılması için Bitcoin alınması, yükseliş sırasında yeni bir alım dalgası yarattı.

BİTCOİN İÇİN YENİ TEST 85 BİN DOLARIN ÜZERİNDE

CryptoQuant'ın gerçekleşen fiyat dağılımı verisine göre Bitcoin'in 80 bin ila 85 bin dolar arasında daha önce yoğun bir işlem geçmişi bulunmuyor. Bu boşluk, fiyatın söz konusu aralıktan hızlı geçmesini sağladı. Bitcoin şimdi 85 bin ve 95 bin dolar bölgelerinde daha güçlü dirençle karşı karşıya.

Analiz, yükselişin devamı için ETF akışlarının sürmesi gerektiğine işaret etti. Coinbase Premium Gap göstergesinin negatife dönmesi ABD'deki spot talebin zayıfladığını gösterirken, gözler yeni işlem gününde fonlara yeniden para girip girmeyeceğine çevrildi.