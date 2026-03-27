Bitcoin makro baskı altında dar bantla sıkıştı

QCP Capital ve Glassnode analistlerine göre bu tablo bir çöküşten değil, sermaye bekleyen bir konsolidasyon döneminden kaynaklanıyor. ETF satış baskısı hafiflemiş, fon girişleri kısmen toparlamış olsa da spot talep sınırlı kalıyor. Bu dengesizlik piyasayı 69 bin ile 72 bin dolar arasındaki dar bir bantta tutuyor.

Analistler, Bitcoin'in 70 bin dolar civarında tutunduğunu ve fiyat hareketinin gerçek bir stres yerine sessiz bir bekleme dönemine işaret ettiğini belirterek makro belirsizliğin piyasa duyarlılığına hâkim olmayı sürdürdüğünü vurguladı.

Teknik tablo da bunu doğruluyor. 69 bin doların üzerinde alıcılar aşağı yönlü baskıyı emmekte, 72 bin dolar direncinde ise ince tarihsel pozisyonlama, talep güçlenirse hareketi hızlandırabilecek bir boşluk oluşturuyor. Bitfinex analistlerine göre bu seviyenin üzerinde kalıcı işlem gerçekleşmesi 82 bin dolara uzanan bir yol açabilir. Piyasa bu eşiğe ulaşana dek dar bandını korumayı sürdürüyor.

ETF'LERDE TOPARLAMA, TÜREVLERDE SAVUNMA

Spot Bitcoin ETF'lerinde Mart ayında yaklaşık 1,5 milyar dolarlık net giriş kaydedildi. Şubat'taki çıkışın tersine dönen bu tablo, kurumsal ilginin yeniden canlandığına işaret ediyor. Ancak Ocak'taki güçlü aktivite düzeyi henüz yakalanamadı.

Türev piyasalar savunmacı duruşunu koruyor. Fonlama oranları negatif seyrederken aşağı yönlü koruma talebi yüksek. Spot hacimleri de sağlıklı bir genişleme göstermiyor. Toparlanma henüz geniş tabanlı bir katılıma dönüşmüş değil.

Geniş makro tablonun ağırlığı birden fazla cepheden geliyor. Enerji fiyatları yüksek seyrediyor, merkez bankaları enflasyon belirsizliği gerekçesiyle faizleri sabit tutuyor, Orta Doğu'daki gerilimler risk varlıklarına ilişkin beklentileri karıştırmayı sürdürüyor. Kraken analistleri, zayıflayan büyüme ile petrol kaynaklı enflasyonun bir araya geldiği stagflasyon senaryosunun para politikasını daha da karmaşık kıldığını aktardı.

Bir Bitunix analisti ise enerji kontrolü, parasal sıkılaştırma ve tırmanan çatışmaların likiditeyi bir sıkışma bandına ittiğini belirterek Bitcoin'in bu süreçte yönsel bir yatırım aracı gibi değil, risk iştahının termometresi olarak işlev gördüğünü kaydetti.