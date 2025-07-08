Bitcoin madencisi Core Scientific satıldı

Bitcoin madencisi Core Scientific satıldı
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CoreWeave'in Bitcoin madencisi Core Scientific'i 9 milyar dolarlık tamamen hisse senedi takasıyla satın alma anlaşması yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı. CORZ hisseleri anlaşma haberinin ardından yüzde 17 düştü. Bernstein analistleri piyasanın daha yüksek değerleme beklediğini belirtti. Bu anlaşma Bitcoin madenciliğinde AI altyapısına geçiş trendini hızlandıracak.

Bitcoin madenciliği sektöründe yaşanan bu gelişme, yatırımcı beklentileri ile gerçekleşen sonuçlar arasındaki farkı gözler önüne seriyor. CoreWeave'in hisselerinin bu yıl üç katına çıkması, tamamen hisse senedi takasının risklerini artırıyor. Analistler, Q4 kapanışına kadar CoreWeave hisse senedindeki olası dalgalanmaların anlaşma riskini artırdığını vurguluyor.

Core Scientific Anlaşması Yatırımcıları Hayal Kırıklığına Uğrattı

Bernstein analistleri Gautam Chhugani liderliğinde müşterilere yazdıkları acil notta, piyasanın muhtemelen daha yüksek bir değerleme beklediğini ve yatırımcıların tamamen hisse senedi takasından hayal kırıklığına uğradığını belirtti. Analistler, anlaşma yapısında belirtilen herhangi bir fiyat koruması olmaması ve Q4 kapanışı nedeniyle bunun adil bir tepki olduğunu açıkladılar.

Anlaşma, yapay zeka (AI) altyapı geliştirmesinin ekonomisini yeniden şekillendiriyor ve yatırımcıları ölçeklenebilir, AI teknolojisine hazır güç kapasitesine sahip Bitcoin madencilerini yeniden değerlendirmeye teşvik edebilir. CoreWeave'in Core Scientific ile önceki 12 yıllık, 10 milyar dolarlık ortak yerleşim anlaşmasının muhtemelen prim değerlemeye katkıda bulunduğunu Bernstein belirtiyor.

CORZ'u satın alarak CoreWeave bu uzun vadeli kiralama yükümlülüğünü ortadan kaldırıyor ve şirketin veri merkezi ile güç altyapısının tam kontrolünü ele geçiriyor. Bu hamle sermaye verimliliğini ve inşaat esnekliğini artırıyor. Analistler, büyük güç kapasitesi, AI/HPC site geliştirme süreci ve güçlü bilanço ile AI odaklı madenciler için devam eden yeniden derecelendirme olabileceğine inandıklarını belirtti.

IREN ve Riot Platforms'un güç kapasitelerinin bir kısmını AI/HPC için tahsis edeceğini duyurmasıyla, sektörde benzer bir trend görülüyor. IREN yakın zamanda MARA ve CleanSpark'ın ardından 50 EH/s kilometre taşına ulaşan en son Bitcoin madencisi oldu. Core Scientific, Ocak 2022'de SPAC birleşmesi yoluyla halka açıldıktan bir yıldan az sonra Aralık 2022'de Bölüm 11 iflas koruması başvurusunda bulundu.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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