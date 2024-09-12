Bitcoin madencilik zorluğu tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Uzmanlar, Bitcoin ağındaki bu rekor gelişmelerin, kripto para piyasasının geleceği açısından olumlu sinyaller verdiğini belirtiyor. Ancak, piyasanın volatil yapısı göz önüne alındığında, yatırımcıların dikkatli olması gerektiği de hatırlatılıyor.

Bitcoin Madencilik Şirketleri Rekor Zorlukla Mücadele Ediyor

Lider kripto para birimi Bitcoin, son günlerde dikkat çekici gelişmelere sahne oluyor. Gün içinde, Bitcoin madencilik zorluğu beklenmedik bir artışla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Uzmanlara göre bu artışın temel nedeni son bir haftada gözlemlenen ortalama hash oranındaki yükseliş.

Mempool'un paylaştığı verilere göre 860.832. blokta madencilik zorluğu 92,67 trilyon değerine yükseldi. Bu rakam, Temmuz ayının sonlarında kaydedilen 90,67 trilyonluk önceki rekoru geride bıraktı ve yüzde 3,6'lık bir artışa işaret ediyor.

Bitcoin protokolünün özünde yer alan bu zorluk ayarlaması, ağın güvenliği ve istikrarı açısından kritik bir öneme sahip. Sistem, madenci sayısındaki değişimlere rağmen ortalama her 10 dakikada bir yeni blok oluşturulmasını hedefliyor. Bu nedenle, yaklaşık iki haftada bir otomatik olarak zorluk seviyesini yeniden belirliyor.

Öte yandan, Bitcoin hash oranının da rekor kırdığını gösteriyor. Pazar günü kaydedilen 693,84 EH/s değeri, şimdiye kadar görülen en yüksek yedi günlük hareketli ortalama olarak kayıtlara geçti. Bu gelişme, Nisan ayındaki dördüncü yarılanma olayının ardından yaşanan kısa süreli düşüşün ardından gerçekleşti.

Yarılanma sonrası dönemde madenciler ciddi gelir kayıplarıyla karşı karşıya kaldı. Günlük kazançlar 72,4 milyon dolardan 25-30 milyon dolar bandına kadar geriledi. Bu durum, verimsiz madencilerin piyasadan çekilmesine neden oldu. Hatta bu ay içerisinde hash oranının değeri, tüm zamanların en düşük seviyesi olan 0,04 dolara kadar indi.

Ancak, özellikle Amerikalı büyük madencilik şirketlerinin kapasitelerini artırma ve ekipmanlarını yenileme çabaları, ağın toplam hash oranının yeniden yükselişe geçmesini sağladı. Bu gelişmeler, sektördeki konsolidasyon sürecinin de bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Son verilere göre, Bitcoin şu sıralar 56.541 dolar seviyesinde işlem görüyor. Kripto para birimi, son 24 saatte yüzde 1,4'lük bir değer kaybı yaşamasına rağmen, yılbaşından bu yana yüzde 33,7'lik etkileyici bir artış sergiledi.