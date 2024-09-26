Bitcoin madencilik tesisi projesi halk engeliyle karşılaştı

Minnesota'nın Windom kasabasında planlanan Bitcoin madencilik tesisi projesi, yerel halkın yoğun itirazları sonucunda rafa kaldırıldı. Revolve Labs şirketi, özellikle gürültü kirliliği ve emlak değerlerindeki olası düşüş endişeleri nedeniyle projeyi durdurmak zorunda kaldı. Bu karar, kripto para madenciliğinin çevresel ve ekonomik etkilerini yeniden tartışmaya açarken, yerel toplulukların sesinin önemini de gözler önüne serdi.

Gürültü Ve Emlak Değeri Endişeleri Bitcoin Yatırımının Önüne Geçti

Minnesota'da yer alan Windom kasabasında yapılması planlanan Bitcoin madencilik tesisi projesi, bölge sakinlerinin yoğun tepkisi üzerine iptal edildi. Revolve Labs şirketi tarafından hayata geçirilmesi düşünülen tesis, çevresel ve ekonomik endişeler nedeniyle yerel halkın direnciyle karşılaştı.

Windom sakinleri, özellikle madencilik faaliyetlerinde kullanılacak soğutma sistemlerinin yaratacağı gürültü kirliliği ve gayrimenkul değerlerinde olası düşüşler konusunda kaygılarını dile getirdi. Bu endişeler, Ağustos ayında düzenlenen halk toplantısında gündeme geldi ve projenin geleceğini belirledi.

Revolve Labs'ın operasyon müdürü Jeff St. Onge, kararın arkasındaki nedeni açıklarken, "Toplumun değerleriyle uyumlu bir şekilde faaliyet gösterme kararlılığımız var. Halkın geri bildirimleri bizim için büyük önem taşıyor," ifadelerini kullandı.

Proje, kasabaya aylık 35 bin dolarlık bir gelir vaat ediyordu. Şehir elektrik idaresi yöneticisi Jason Sykora, tesisin üç yıl boyunca elektrik fiyatlarını dengede tutabileceğini öne sürmüştü. Açıklanan bu ekonomik faydalar, çevresel kaygıları gidermekte yetersiz kaldı.

Bölge sakinleri, şirketin Glencoe'daki tesisinde yaşanan sorunları örnek göstererek, benzer sıkıntıların Windom'da da yaşanabileceği endişesini taşıdıklarını belirtti. Bununla birlikte kripto para madenciliğinin topluma genel katkısı da sorgulandı.

Belediye başkan adayı Hilary Mathis, "Vatandaşlarımız bu karardan memnuniyet duyuyor." derken, şehir elektrik yöneticisi Sykora ise projenin durmasından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.