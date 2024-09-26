Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Bitcoin madencilik tesisi projesi halk engeliyle karşılaştı

Bitcoin madencilik tesisi projesi halk engeliyle karşılaştı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Minnesota'da Bitcoin madencilik tesisi projesi, yerel halkın gürültü ve emlak değeri endişeleri üzerine durduruldu. Revolve Labs'ın kararı, kripto madenciliğinin toplumsal etkilerini tartışmaya açtı. Proje, kasabaya ekonomik fayda vaat etmesine rağmen çevresel kaygılar ağır bastı.

Minnesota'nın Windom kasabasında planlanan Bitcoin madencilik tesisi projesi, yerel halkın yoğun itirazları sonucunda rafa kaldırıldı. Revolve Labs şirketi, özellikle gürültü kirliliği ve emlak değerlerindeki olası düşüş endişeleri nedeniyle projeyi durdurmak zorunda kaldı. Bu karar, kripto para madenciliğinin çevresel ve ekonomik etkilerini yeniden tartışmaya açarken, yerel toplulukların sesinin önemini de gözler önüne serdi.

Gürültü Ve Emlak Değeri Endişeleri Bitcoin Yatırımının Önüne Geçti

Minnesota'da yer alan Windom kasabasında yapılması planlanan Bitcoin madencilik tesisi projesi, bölge sakinlerinin yoğun tepkisi üzerine iptal edildi. Revolve Labs şirketi tarafından hayata geçirilmesi düşünülen tesis, çevresel ve ekonomik endişeler nedeniyle yerel halkın direnciyle karşılaştı.

Windom sakinleri, özellikle madencilik faaliyetlerinde kullanılacak soğutma sistemlerinin yaratacağı gürültü kirliliği ve gayrimenkul değerlerinde olası düşüşler konusunda kaygılarını dile getirdi. Bu endişeler, Ağustos ayında düzenlenen halk toplantısında gündeme geldi ve projenin geleceğini belirledi.

Revolve Labs'ın operasyon müdürü Jeff St. Onge, kararın arkasındaki nedeni açıklarken, "Toplumun değerleriyle uyumlu bir şekilde faaliyet gösterme kararlılığımız var. Halkın geri bildirimleri bizim için büyük önem taşıyor," ifadelerini kullandı.

Proje, kasabaya aylık 35 bin dolarlık bir gelir vaat ediyordu. Şehir elektrik idaresi yöneticisi Jason Sykora, tesisin üç yıl boyunca elektrik fiyatlarını dengede tutabileceğini öne sürmüştü. Açıklanan bu ekonomik faydalar, çevresel kaygıları gidermekte yetersiz kaldı.

Bölge sakinleri, şirketin Glencoe'daki tesisinde yaşanan sorunları örnek göstererek, benzer sıkıntıların Windom'da da yaşanabileceği endişesini taşıdıklarını belirtti. Bununla birlikte kripto para madenciliğinin topluma genel katkısı da sorgulandı.

Belediye başkan adayı Hilary Mathis, "Vatandaşlarımız bu karardan memnuniyet duyuyor." derken, şehir elektrik yöneticisi Sykora ise projenin durmasından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Kripto Para Madencilik Minnesota Bitcoin Emlak

İsrail saldırısında Hizbullah'ın İHA birim komutanı öldürüldü

İsrail-Hizbullah savaşında kritik isim öldürüldü

 Mahmud Abbas, BM'den dünyaya seslendi: İsrail Gazze'den tamamen çekilmeli

Mahmud Abbas'tan İsrail ve ABD'yi küplere bindirecek çağrı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Biz hazırız' dedi, Esad cephesinden yanıt geldi

Erdoğan "Biz hazırız" dedi, Esad cephesinden yanıt geldi
Talimat Bakan Şimşek'ten! Banka müdürlerinin takı kuyruğuna girdiği düğüne inceleme

Skandal düğüne inceleme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Perşembe hangi diziler var? 26 Eylül Perşembe TV'de bu akşamki diziler Kör Nokta CANLI izle! Kör Nokta 2.bölüm HD kesintisiz izleme linki var mı? Adana ASKİ su kesintisi! 26-27 Eylül Ceyhan, Kozan, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 26-27 Eylül Gemlik, Nilüfer, Mustafakemalpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Serik, Döşemealtı 26-27 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kocaeli su kesintisi! 26-27 Eylül Gölcük, Gebze, Kartepe su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 26-27 Eylül Sincan, Yenimahalle, Mamak, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Şamil Ekinci kimdir? Şamil Ekinci hangi takımlı, yaşıyor mu, öldü mü (EŞAMİL EKİNCİ SEZONU, TRABZONSPOR)? KOSKİ Konya su kesintisi! 26-27 Eylül Ereğli, Akşehir, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 27 Eylül Cuma Hutbesi yayınlandı! 27 Eylül Cuma Hutbesi tam metni! Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, Nurdağı, Oğuzeli 26-27 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });