Bitcoin madencilik şirketi CleanSpark zararını üçe katladı

Şirket çeyrek sonunda 925,2 milyon dolar değerinde Bitcoin tutuyordu. CleanSpark'ın mali ikinci çeyreği 31 martta sona erdi ve bu dönemde Bitcoin fiyatı yılbaşına göre yaklaşık yüzde 6 gerilemiş bulunuyordu.

CLEANSPARK YAPAY ZEKA ALTYAPISINA DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRIYOR

Madencilik geliri çeyreklik bazda 136,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam bir önceki yılın aynı dönemindeki 181,7 milyon dolara kıyasla yüzde 25 düşüş anlamına geliyor.

CleanSpark birçok rakibi gibi yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem altyapısından daha fazla gelir elde etmeye yöneliyor. CEO Matt Schultz açıklamasında şirketin dijital altyapı dönüşümünü dört alanda hızlandırdığını belirtti. Schultz arazi ve enerji geliştirme, kiralama, finansman ve inşaat alanlarındaki ilerlemelere değindi. Schultz, "Hedeflerimiz net. Yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işleme uygun varlıkları ticarileştirmek, portföyü büyütmek ve dönüşümü desteklemek için verimli madenciliği sürdürmek." dedi.

HİSSELER MESAI SONRASI YÜZDE 5 GERİLEDİ

Şirket hisseleri bilançonun açıklanmasının ardından mesai sonrası işlemlerde yüzde 5 düştü. CleanSpark'ın yapay zeka altyapısına yönelişi sektör genelindeki eğilimle örtüşüyor. Geçen hafta rakip madencilik şirketi TeraWulf yüksek performanslı bilgi işlem gelirinin ilk kez Bitcoin madencilik gelirini aştığını açıklamıştı.