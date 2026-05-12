Bitcoin madencilik şirketi CleanSpark zararını üçe katladı

CleanSpark 2026 mali yılının ikinci çeyreğinde 378,3 milyon dolar net zarar açıkladı. Zarar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 173 artış gösterdi. Zararın 224,1 milyon dolarlık bölümü şirketin Bitcoin varlığındaki değer kaybından kaynaklandı.

Şirket çeyrek sonunda 925,2 milyon dolar değerinde Bitcoin tutuyordu. CleanSpark'ın mali ikinci çeyreği 31 martta sona erdi ve bu dönemde Bitcoin fiyatı yılbaşına göre yaklaşık yüzde 6 gerilemiş bulunuyordu.

Madencilik geliri çeyreklik bazda 136,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam bir önceki yılın aynı dönemindeki 181,7 milyon dolara kıyasla yüzde 25 düşüş anlamına geliyor.

CleanSpark birçok rakibi gibi yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem altyapısından daha fazla gelir elde etmeye yöneliyor. CEO Matt Schultz açıklamasında şirketin dijital altyapı dönüşümünü dört alanda hızlandırdığını belirtti. Schultz arazi ve enerji geliştirme, kiralama, finansman ve inşaat alanlarındaki ilerlemelere değindi. Schultz, "Hedeflerimiz net. Yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işleme uygun varlıkları ticarileştirmek, portföyü büyütmek ve dönüşümü desteklemek için verimli madenciliği sürdürmek." dedi.

Şirket hisseleri bilançonun açıklanmasının ardından mesai sonrası işlemlerde yüzde 5 düştü. CleanSpark'ın yapay zeka altyapısına yönelişi sektör genelindeki eğilimle örtüşüyor. Geçen hafta rakip madencilik şirketi TeraWulf yüksek performanslı bilgi işlem gelirinin ilk kez Bitcoin madencilik gelirini aştığını açıklamıştı.

Serkan KÖSE
