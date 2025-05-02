Bitcoin madencilik devi yapay zeka yatırımları nedeniyle zarar bildirdi

Kripto para madencilik sektörünün önde gelen firmalarından biri olan Riot Platforms, finansal sonuçlarını açıkladığı raporda, gelir artışına rağmen karşılaştığı zorlukları da gözler önüne serdi. Şirket, Corsicana tesisinin ilk aşamasının çok yıllık büyüme stratejisini başarıyla ilerlettiğini ve hash rate kapasitesini önemli ölçüde artırdığını vurguladı.

Riot Platforms'un Gelir Artışı Zarar Kaydını Engelleyemedi

Riot Platforms CEO'su Jason Les sunduğu raporda, şirketin çeyreklik gelirin en yüksek seviyeye çıktığını belirtti. Les, "Ekiplerimizin geçmiş yıllarda gösterdiği önemli çalışmalar sayesinde bu çeyrekte 161,4 milyon dolar ile yeni bir çeyreklik gelir rekoru elde ettik." dedi.

Şirket, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha fazla Bitcoin madenciliği yaptığını bildirdi. Rapora göre Riot bu yılın ilk çeyreğinde 1.530 BTC üretirken, geçen yılın aynı döneminde bu rakam 1.364 BTC olarak raporlanmıştı. Şirket, Mart ayı sonu itibarıyla toplam 19.223 BTC'lik bir rezerve sahip olduğunu açıkladı.

Ancak Bitcoin madenciliğinin ortalama maliyeti, 2024'ün aynı döneminde 23.034 dolar iken, bu çeyrekte 43.808 dolara fırladı. Riot, bu artışı Nisan 2024'teki "yarılanma" olayına ve küresel ağ hash rate'inde yıllık bazda görülen yüzde 41'lik artışa bağladı.

Borsada işlem gören en büyük Bitcoin madencilerinden biri olan Riot, Bitcoin madenciliğinden yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işleme geçiş sürecinde ilerleme kaydettiğini belirtti. Ekim ayında Les, şirketin Hut 8 ve Core Scientific gibi rakiplerinin izinden giderek yapay zeka sektöründeki fırsatları değerlendirdiğini söylemişti.

Riot, Corsicana tesisinin çekiciliğini artırmak için yakındaki ek geliştirme arazileri satın alarak, yeni fiber hatlar ekleyerek bağlantıyı geliştirdiğini ve sahada su erişimini genişlettiğini açıkladı. Les, "2026'nın başlarında tamamlanacak trafo merkezi üzerindeki inşaat çalışmaları da devam ediyor ve tamamlandığında toplam 1,0 GW güç kapasitesi sağlayacak." dedi.