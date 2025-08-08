Bitcoin madencilik devi CleanSpark rekor üstüne rekor kırıyor

Bitcoin madencilik devi CleanSpark rekor üstüne rekor kırıyor
Las Vegas merkezli Bitcoin madencisi CleanSpark, üçüncü çeyrekte gelirini yüzde 91 artırarak 198,6 milyon dolara çıkardı. Şirketin Bitcoin hazinesi ilk kez 1 milyar dolar sınırını aştı. Net gelir 257,4 milyon dolara ulaşırken, toplam varlıkları 3,1 milyar dolara yükseldi. CEO Zach Bradford bunu şirket tarihinin en başarılı çeyreği olarak değerlendirdi.

Bitcoin madenciliği sektöründe çarpıcı bir başarı hikayesi yazan CleanSpark, üçüncü çeyrek sonuçlarıyla dikkat çekiyor. Şirketin bu dönemdeki performansı, Bitcoin fiyatının nisan ayından haziran sonuna kadar yaklaşık yüzde 26 artış göstermesiyle doğrudan ilişkili. CEO Zach Bradford'un açıklamaları, CleanSpark'ın sadece finansal başarı değil, aynı zamanda teknik liderlikte de önemli mesafe kaydettiğini ortaya koyuyor.

CleanSpark Çeyreklik Gelirini Yüzde 91 Artırdı

CleanSpark'ın mali üçüncü çeyrek raporu, sektördeki konumunu pekiştiren güçlü rakamlar sundu. Gelirdeki yüzde 91'lik artış, şirketin büyüme stratejisinin ne denli etkili olduğunu gözler önüne seriyor.

Şirketin en dikkat çekici başarısı, hash gücünde kaydettiği tarihi seviyeye ulaşması oldu. 50 EH/s kapasiteye erişen CleanSpark, küresel Bitcoin hash kapasitesinin yüzde 5,8'ini kontrol eder hale geldi. Bu başarının en önemli yanı, tamamen Amerikan altyapısı kullanılarak elde edilmiş olması oldu.

Bitcoin hazinesindeki 1 milyar dolarlık eşik, şirketin uzun vadeli stratejisinin meyvelerini verdiğini gösteriyor. Toplam 3,1 milyar dolarlık varlık portföyde 1,08 milyar dolar değerinde Bitcoin, 985 milyon dolar değerinde madencilik ekipmanı ve 34,6 milyon dolar nakit bulunuyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
