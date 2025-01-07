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Bitcoin madencilik devi CleanSpark BTC varlıklarıyla Tesla'yı geçti

Bitcoin madencilik devi CleanSpark BTC varlıklarıyla Tesla'yı geçti
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ABD merkezli Bitcoin madencilik şirketi CleanSpark, 2024'ün son ayında Bitcoin varlığını 9.952 BTC'ye yükselterek kurumsal Bitcoin sahipleri arasında Tesla'yı geride bıraktı. Şirketin hashrate kapasitesi yıllık bazda yüzde 287,9 artarken, verimliliği de yüzde 33,3 yükseldi. CleanSpark'ın toplam Bitcoin varlığının değeri 1,01 milyar dolara yükseldi.

Nasdaq borsasında işlem gören CleanSpark, Tennessee'deki yedi yeni tesisin katkısıyla 2024'te toplam 7.024 Bitcoin madenciliği gerçekleştirdi. Operasyonel hashrate 2024 sonunda saniyede 39,1 exahash seviyesine yükseldi.

Madencilik Devi CleanSpark Operasyonel Gücünü Üçe Katladı

CleanSpark, madencilik sektöründeki konumunu önemli ölçüde güçlendirdi. Şirket, aralık ayında yalnızca 12,65 BTC satışı gerçekleştirdi. Bu miktar, aylık üretimin yüzde 58'ine karşılık geliyor.

Satışlardan elde edilen ortalama 101.246 dolarlık birim fiyatla şirket, toplamda 1,28 milyon dolar gelir elde etti. Tennessee'nin Knoxville şehrindeki yeni yatırımlar şirketin hashrate kapasitesini yüzde 22 artırdı.

CleanSpark hisseleri 6 Ocak'ta keskin bir yükseliş gösterdi. Buna rağmen hisseler, 52 haftalık zirvenin yarısından düşük seviyelerde hareket ediyor. Şirket şu anda MicroStrategy ve üç madencilik şirketinin ardından en büyük beşinci kurumsal Bitcoin sahibi konumunda bulunuyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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