Bitcoin madenciliği ve DeFi alarm veriyor

Bitcoin madenciliği ve DeFi alarm veriyor
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Merkezi olmayan finans (DeFi) platformlarının aylık gelirleri Ağustos'ta son altı ayın en düşük seviyesine geriledi. Verilere göre gelirler bir önceki aya kıyasla %24,4 azalarak 288,38 milyon dolara düştü. Bitcoin madencileri de bu düşüşten nasibini aldı.

Blockchain ve kripto para ekosistemi, Ağustos ayında zorlu bir dönemden geçti. DeFi platformlarının aylık gelirleri, Şubat ayından bu yana görülen en düşük seviyesini gördü. Verilere göre bu dönemde DeFi platformları tarafından toplanan ücretler, Temmuz ayındaki 381,45 milyon dolarlık gelirden keskin bir düşüş yaşadı. Bitcoin madencileri de bu gerilemenin etkisini hissetti.

DeFi Ve Madencilik Sektörleri Yeni Çözümler Arıyor

DeFi ekosisteminde Ağustos ayı boyunca gözlemlenen gerileme, sektörün yüzleştiği zorlukları açıkça ortaya koydu. Platformların toplam geliri, Temmuz ayındaki 74,15 milyon dolardan %19,7 oranında düşerek 59,53 milyon dolara geriledi. Bu rakam, Şubat ayından bu yana kaydedilen en düşük aylık gelir olarak dikkat çekti.

Lido, 76,18 milyon dolarlık ücretle en yüksek geliri elde eden platform olurken, onu sırasıyla Uniswap, Jito ve PancakeSwap takip etti. Bağımsız piyasa analisti Nick Ruck, kullanıcıların son aylarda likidite geri çekme tokenları (LRT) üzerinden sağlanan yıllık yüzde getiri (APR) oranlarındaki düşüşe ve yatırımcıların meme kripto para birimlerine olan yönelimine dikkat çekti.

Sektördeki bu durgunluğa rağmen yeni projeler ve güncellemeler iyimserlik yaratıyor. Ruck, "Uniswap V4'ün piyasaya sürülmesine hazırlanırken, Euler ve Bunni gibi diğer platformlar da yeni sürümlerini geliştirmeye devam ediyor" diyerek, inovasyonun devam ettiğini belirtti.

Öte yandan kripto para ekosistemindeki bu gerileme sadece DeFi sektörüyle sınırlı kalmadı. Bitcoin (BTC) madencilerinin gelirleri de Ağustos ayında %10,5 oranında azalarak 851,36 milyon dolara düştü. Bu düşüş, yaklaşan ABD seçimleri, spot kripto borsa yatırım fonlarından (ETF) yapılan çıkışlar ve sektör için olumlu gelişmelerin yetersizliği gibi faktörlere dayandırıldı.

JPMorgan, geçtiğimiz ay yaptığı değerlendirmede Bitcoin fiyatlarındaki düşüşü ve ağın temel hashrate'indeki artışı göz önünde bulundurarak, Bitcoin madencilerinin hedef fiyatlarını aşağı çektiğini belirtti. Bu durum, madencilik sektörünün de zorlu bir dönemden geçtiğini gösteriyor.

Blockchain ve kripto para ekosistemindeki bu genel düşüş trendi, yatırımcıları ve sektör paydaşlarını tedirgin ederken, yeni teknolojik gelişmeler ve projelerin piyasaya sürülmesi, sektörün geleceğine dair umutları canlı tutuyor. Önümüzdeki aylarda, global ekonomik gelişmeler ve regülasyon haberleri, sektörün yönünü belirlemede kritik rol oynayacağa benziyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para
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