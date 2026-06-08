Bitcoin karşıtı Peter Schiff'ten yıl sonu BTC tahmini

Bitcoin fiyatının bu hafta 60 bin dolara kadar düşmesi, varlığın bilinen muhaliflerinden Peter Schiff'i yeniden harekete geçirdi. Schiff, sosyal medya hesabından art arda paylaşımlarla kripto parayı eleştirdi ve her biri bir öncekinden olumsuz bir dizi senaryo sıraladı. Öne çıkan tahmininde, Bitcoin'in 30 bin dolara kadar gerileyebileceğini ileri sürdü.

Tahminini tarihsel verilere dayandıran Schiff, Bitcoin'in 2026'da yüzde 65'e varan değer kaybı yaşayabileceğini ve bunun fiyatı önümüzdeki aylarda 30 bin dolara yaklaştıracağını savundu. Görüşünü desteklemek için 2014, 2018 ve 2022'deki sert düşüşleri örnek gösterdi.

Schiff aynı zamanda Bitcoin'in bugüne kadar üst üste iki yıl büyük kayıp yaşamadığına dikkat çekti. Varlık 2025'te küçük çaplı bir kayıp kaydetti. Ona göre 2026'da gelecek yeni bir kayıp, kripto paranın uzun vadeli geleceği açısından ciddi bir sorun yaratabilir.

SAYLOR TASFİYEYE ZORLANIRSA DÜŞÜŞ DERİNLEŞİR

Strategy, toplamda 1 milyon Bitcoin'e yaklaşan varlığıyla piyasanın en büyük kurumsal alıcısı konumuna yükseldi. Şirket geçtiğimiz günlerde yalnızca 32 Bitcoin (1,9 milyon dolar) sattı ve bu adım, alım politikasının geleceğine dair söylentileri alevlendirdi. Michael Saylor, yatırımcılara STRC hissesi üzerinden yıllık yüzde 11 getiri vaat ediyor ve toplanan fonlarla büyük hacimli kripto para alımları yapıyor.

Uzun süredir Saylor'ın agresif alım modeline karşı çıkan Schiff, şirketin er ya da geç elindeki Bitcoin rezervlerini satmaya zorlanacağını ve bunun ardından sert bir çöküş yaşanacağını iddia etti. Saylor ise bu iddiayı reddediyor ve böyle bir şeyin asla yaşanmayacağını belirtiyor.

BİTCOİN'İN GELECEĞİ TARTIŞILIYOR

Schiff, Bitcoin tarihindeki sert düşüşleri varlığın yapısal zayıflığının kanıtı olarak yorumluyor. Eleştirilerinin piyasa düşerken yoğunlaşması, yükseliş dönemlerinde ise sessiz kalması dikkat çekiyor.

Bitcoin savunucuları ise kripto paranın geçmişte çok daha sert çöküşlerden çıktığını ve bu kez de toparlanarak daha güçlü bir konuma ulaşacağını düşünüyor.