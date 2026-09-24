Bitcoin için kuantuma karşı yeni deneme

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Quantum-Safe Bitcoin (QSB) adlı yöntemde, ağustos ayında gerçekleştirilen ilk işlemin hazırlığı yaklaşık 320 dolara mal olmuştu. Yarışmanın güncel göstergesi bu tutarı 66 dolar olarak hesaplıyor. Rakam, Bitcoin ağına ödenen işlem ücretini değil, işlem öncesinde ekran kartlarıyla yapılan hesaplamanın maliyetini ifade ediyor.

Yeni tutar henüz Bitcoin ağında gerçekleştirilen başka bir işlemle doğrulanmadı. Belirli donanım varsayımlarına dayanan performans testlerinden elde edilen tahmin, yöntemin daha düşük maliyetle uygulanabileceğine işaret ediyor.

YAPAY ZEKA DESTEĞİYLE HESAPLAMA HIZLANDI

İyileştirmeler, StarkWare, Yukon Research ve Eigen Labs'in düzenlediği yarışmada ortaya çıktı. Geliştiriciler, yapay zeka araçlarından da yararlanarak işlemi hazırlayan yazılımı hızlandırmaya çalıştı. Yazılım aynı sürede daha fazla olası çözümü kontrol edebildiği için gereken hesaplama süresi ve buna bağlı maliyet azaldı.

StarkWare'e göre yöntemin ilk işlemi 26 Ağustos'ta Bitcoin ağında onaylandı. Bu işlem için yaklaşık 100 ekran kartıyla toplam 3 bin 100 GPU-saatlik hesaplama yapıldı. Şirket, yeni test sonuçlarının gerçek işlem hazırlama yazılımında da sınanması gerektiğini belirtiyor.

KORUMA TÜM BİTCOİN'LERİ KAPSAMIYOR

Çalışma, yeterince güçlü kuantum bilgisayarlarının gelecekte Bitcoin'in dijital imzalarını kırabilmesi riskine odaklanıyor. Böyle bir bilgisayar, görünür durumdaki açık anahtardan harcama yetkisi veren özel anahtarı çıkararak varlıkların çalınmasına yol açabilir. QSB, bu riske karşı hash adı verilen matematiksel özetleme işlemlerine dayalı ek bir koruma sağlamayı amaçlıyor.

Yöntem, Bitcoin'in mevcut kuralları değiştirilmeden kullanılabiliyor. Buna karşılık yalnızca açık anahtarı henüz ifşa edilmemiş Bitcoin'leri korumayı hedefliyor. Ayrıca bu işlemler ağın olağan aktarım yolundan geçemediği için doğrudan bir madenciye iletilmek zorunda kalıyor.

StarkWare, QSB'yi kuantum tehdidine karşı acil durumda başvurulabilecek sınırlı bir seçenek olarak değerlendiriyor. Şirket, daha geniş koruma için Bitcoin'in işlem doğrulama kurallarını güncelleyen bir soft fork'u uzun vadede daha uygun çözüm olarak görüyor.