Bitcoin için çarpıcı iddia: 'Ayı döngüsü bitti'

Ki, sosyal medya hesabından "Bitcoin ayı döngüsü bitti." dedi. CryptoQuant'ın Boğa ve Ayı Piyasası Döngü Göstergesi, tam verinin bulunduğu son tarih olan 26 Ağustos'ta 0,042 değerini verdi ve boğa aralığına girdi.

Gösterge 5 Şubat'ta eksi 1,244 ile döngünün en düşük seviyesine indi ve "aşırı ayı" bölgesine girdi. Bitcoin aynı gün 60 bin dolara kadar geriledi.

Gösterge, CryptoQuant araştırma direktörünün geliştirdiği Kâr ve Zarar Endeksi ile bu endeksin 365 günlük hareketli ortalaması arasındaki uzaklığı ölçüyor.

Endeksin içinde üç zincir üstü gösterge var. Piyasa değerinin gerçekleşen değere oranı (MVRV), net gerçekleşmemiş kâr ve zarar (NUPL) ile harcanan çıktı kâr oranı (SOPR) bir araya getiriliyor. Bu üç veri yatırımcıların gerçekleşmiş ve gerçekleşmemiş kâr durumunu ölçen Kâr ve Zarar Endeksini oluşturuyor. Boğa ve Ayı Piyasası Döngü Göstergesinin sıfırın üzerine çıkması ise kârlılığın iyileştiği boğa aşamalarına işaret ediyor.

AYNI SİNYAL 2023 BAŞINDA DA GELMİŞTİ

Ki Young Ju, aynı göstergenin önceki ayı piyasasının sona erdiği 2023 başında da olumlu sinyal verdiğini belirtti.

Ki'ye göre Kâr ve Zarar Endeksi ile 365 günlük ortalamanın birleşimi, Bitcoin'deki makro yön değişimlerini doğrulamada geçmişte isabetli sonuçlar verdi.

Göreli güç endeksinde (RSI) de son haftalarda boğa sinyalleri görülmeye başladı. Benzer bir toparlanma 2022 sonunda da kaydedilmişti.

31 AĞUSTOS KAPANIŞI BELİRLEYİCİ OLACAK

Piyasa katılımcıları, Bitcoin'deki son yükselişin makro düşüş eğilimini bitirdiği konusunda görüş birliğine varmış değil.

Karşı görüşü savunan piyasa katılımcıları, talebin yetersiz kalması halinde fiyatın yeniden düşebileceğini ve spot fiyatın hemen üzerinde birden fazla likidite engeli bulunduğunu belirtiyor.

Analist Rekt Capital, ağustos ayı kapanışının toparlanmanın kaderi açısından belirleyici olacağını söyledi.

Rekt Capital'in izlediği alçalan direnç çizgisi Ekim 2025'ten bu yana geçerliliğini koruyor. Aylık kapanış, Bitcoin'in bu çizgiyi aşıp aşamadığını gösterecek.

Ağustos ayı 31 Ağustos Pazartesi sona erecek. Aylık kapanış, gösterge ile fiyat arasındaki uyumun sürüp sürmediğini gösterecek.

Yayım sırasında Bitcoin 79 bin 396 dolardan işlem görüyor. Kripto para 81 bin 500 dolara kadar çıktıktan sonra bu seviyeden geri döndü.

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