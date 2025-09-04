Haberler

Bitcoin hakimiyeti düşerken altcoinlere fırsatı doğuyor

Bitcoin'in kripto piyasasındaki hakimiyeti yüzde 62'den yüzde 55'e düşerek altcoin rotasyonuna yeşil ışık yaktı. 700 baz puanlık bu gerileme Ethereum ve Solana başta olmak üzere alternatif kripto paralara yönelen sermaye akışının güçlü sinyalini veriyor. Kurumsal yatırımcılar risk iştahlarını artırarak Bitcoin dışı kripto paralara ilgi gösteriyor.

Kripto para piyasasında yaşanan hareketler yatırımcıları heyecanlandırıyor. Bitcoin hakimiyet göstergesi, piyasa dinamiklerini anlama konusunda kritik öneme sahip. Uzmanlar bu düşüşün altcoin sezonunun habercisi olabileceğini belirtiyor.

Ethereum ve Solana Kurumsal Sermaye Akışıyla Güçleniyor

Bitcoin hakimiyeti son dönemde yaşadığı keskin düşüşle dikkat çekiyor. Yüzde 62'lik zirveden yüzde 55'e gerileyen bu oran, yatırımcıların Bitcoin'in güvenli liman konumundan koptuğunu gösteriyor.

Kurumsal yatırımcılar ve bireysel sermaye sahipleri Ethereum ve Solana gibi alternatif kripto paralara yönelmeye başladı. Bu gelişme, piyasanın risk iştahının arttığının işareti olarak değerlendiriliyor.

Kripto para fonları bu dönüşümün tetikleyicisi konumunda yer alıyor. Çok sayıda kurum, halka açık şirketler aracılığıyla yatırım toplamak ve kripto para satın almak için çalışıyor.

2021 ve 2022 döngüsünde Bitcoin hakimiyeti yüzde 40'ın altına gerilemişti. Bu veriler, piyasa koşullarının risk varlıklarını desteklemeye devam etmesi halinde altcoin rallileri için önemli alan olduğunu gösteriyor.

Analistler, altcoinlerin türev odaklı ivmeden faydalanmak yerine gerçek piyasa talebini yakalayıp yakalayamayacağını yakından izliyor.

Serkan KÖSE
