Bitcoin güvende mi? Kuantum tehdidine karşı topluluk alarmda!

Bitcoin'in ilk dönemlerine ait işlem formatlarının güvenliği konusunda yaşanan endişeler, Satoshi Nakamoto'nun elinde bulunduğu tahmin edilen 1 milyon Bitcoin'in geleceği hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Kuantum bilgi işlem teknolojisindeki ilerlemeler, bu dijital varlıkların güvenliğini tehdit edebilir mi? Yoksa önlem olarak Satoshi'nin varlıklarını dondurmak mı gerekiyor?

Bitcoin güvende mi?

Bitcoin'in başlangıç döneminde kullanılan pay-to-public-key (P2PK) işlem formatı, cüzdan sahibinin açık anahtarını doğrudan blockchain üzerinde sergiliyor. Bu da, P2PK işlemlerini gelecekte kuantum bilgisayarların çözebileceği özel anahtarlara karşı savunmasız hale getiriyor. Modern işlem formatı olan pay-to-public-key-hash (P2PKH) ise açık anahtarı bir hash arkasına gizlediğinden, kuantum saldırılara karşı daha dayanıklı.

Ava Labs CEO'su Emir Sirer, bu riskin şu an için spekülatif olduğunu ancak gelecekte kuantum bilgisayarların artan gücüyle birlikte önemli bir tehdit haline gelebileceğini belirtiyor.

Satoshi'nin Bitcoin'leri dondurulabilir mi?

Bazı uzmanlar, Satoshi Nakamoto'nun elindeki 1 milyon Bitcoin'in dondurulmasının potansiyel kuantum saldırılarının önüne geçeceğini savunuyor. Ancak bu, Bitcoin ağının mevcut konsensüs kurallarının değiştirilmesini gerektirir. Böyle bir adım 2 senaryo içeriyor:

Soft Fork: Ağın işleyişini değiştiren ancak gönüllü uygulanabilen bir güncelleme.

Ağın işleyişini değiştiren ancak gönüllü uygulanabilen bir güncelleme. Hard Fork: Blockchain'in temel kod yapısını tamamen değiştiren ve yeni bir ağ oluşturma ihtimali doğuran bir güncelleme.

Her iki senaryo da geliştiricilerin bir Bitcoin İyileştirme Önerisi (BIP) hazırlamasını ve topluluk onayını gerektiriyor. Ancak tarihsel olarak Bitcoin topluluğu, fikir birliği gerektiren büyük değişikliklerde oldukça zorluk yaşamıştır.

Tartışmanın etik boyutu

Satoshi'nin Bitcoin'lerinin dondurulması, kripto para birimlerinin merkeziyetsizlik ve değiştirilemezlik ilkelerine doğrudan meydan okur. Bitcoin'in yaratılış amacı, ağın hiçbir otorite tarafından müdahaleye açık olmamasıdır. Bu ilkeyi bozmak, gelecekte başka müdahalelere de kapı aralayabilir.

Bazı kesimler ise Satoshi'nin durumunun benzersiz olduğunu ve açık anahtarlarının korunması gerektiğini savunuyor. Kuantum saldırıların gerçekleşmesi, hem piyasa güvenini zedeleyebilir hem de Bitcoin'in değerinde ciddi dalgalanmalara yol açabilir.

Kuantum tehdidi Satoshi'yi ortaya çıkartabilir mi?

Kuantum bilgisayarların gerçek bir tehdit haline gelmesi, Satoshi Nakamoto'nun ortaya çıkarak bu soruna çözüm üretmesini gerektirebilir. Ancak bu senaryo, şimdilik yalnızca spekülasyonlardan ibaret.

Bitcoin'in merkeziyetsiz yapısı ve topluluk içinde alınan kararların zorluğu göz önünde bulundurulduğunda, Satoshi'nin 1 milyon Bitcoin'inin geleceği hem teknik hem de etik açıdan tartışılmaya devam edecek. Kuantum bilgi işlem ilerledikçe bu tartışmalar daha da yoğunlaşabilir.