Bitcoin fonları yılın rekorunu kırdı

SoSoValue verilerine göre fonlar cuma günü sona eren haftada 986,9 milyon dolar net giriş kaydetti. Bu rakam üç haftalık net girişi 3,8 milyar dolara taşıdı. Fonların toplam net varlık değeri, perşembe günü kısa süreliğine gördüğü 103,3 milyar dolardan cuma günü 101,3 milyar dolara geriledi. Ürünlerin kuruluşundan bu yana biriken net giriş ise 55,6 milyar dolara çıktı. Bu tablo, yılın başındaki sert çıkışların ardından belirgin bir dönüşe işaret ediyor. Yine de yıl başından bu yana toplam net çıkış yaklaşık 1 milyar doları buluyor.

Haftalık girişteki artışa karşın günlük net giriş cuma günü azaldı. Fonlar cuma günü 174,6 milyon dolar net giriş kaydetti. Bu rakam bir gün önceki yaklaşık 731 milyon doların belirgin biçimde altında kaldı. Farside Investors verilerine göre BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust'ı (IBIT) cuma günü 117,4 milyon dolar net giriş kaydetti. ABD spot Bitcoin fonları arasında net varlık değeri en yüksek olan IBIT, günlük girişin yaklaşık yüzde 67'sini tek başına sağladı. Fidelity'nin Wise Origin Bitcoin Fund'ı (FBTC) 57,2 milyon dolarla net giriş kaydeden diğer tek fon oldu. Geri kalan ABD spot Bitcoin fonlarında net giriş ya da çıkış kaydedilmedi.

CUMA GÜNKÜ DÜŞÜŞ İSTİHDAM VERİSİYLE GELDİ

Günlük girişteki yavaşlama, Bitcoin'in cuma günü 81 bin 200 dolar dolayından kısa süreliğine 79 bin doların altına indiği günde yaşandı. Kripto para son yedi gündeki yaklaşık yüzde 2,5'lik kazancını koruyor. Geri çekilme, ABD'de tarım dışı istihdam artışının beklentiyi aşmasının ardından geldi. Güçlü veri, ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül toplantısında faiz artıracağı beklentisini güçlendirdi. Bu beklenti faiz geliri sağlamayan Bitcoin üzerinde baskı yarattı. Fonlar, Bitcoin'in fiyatındaki düşüşe rağmen cuma gününü net girişle kapattı.

ETHEREUM VE XRP FONLARINA İLGİ GERİLEDİ

Bitcoin fonlarına haftalık net giriş artarken Ethereum ve XRP fonlarına giren para azaldı. Bir önceki haftaya göre spot Bitcoin fonlarına haftalık net giriş yüzde 7 arttı. Net giriş spot Ethereum fonlarında yüzde 74, XRP fonlarında yüzde 83 azaldı. SoSoValue verilerine göre Ethereum fonlarının haftalık net girişi 824,4 milyon dolardan 218,4 milyon dolara indi. XRP fonlarında haftalık net giriş 110,5 milyon dolardan 19 milyon dolara geriledi. Girişler azalsa da Ethereum ve XRP fonları yıl başından bu yana net girişlerini korudu. ABD spot Ethereum fonları yıl başından bu yana 863 milyon dolar, XRP fonları ise 515 milyon dolar net giriş topladı.