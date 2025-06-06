Bitcoin Fiyatı 100 Bin Doların Altına Gerileyebilir: İşte Sebebi

Küçük Yatırımcılar Alımda, Büyükler Beklemede

Piyasada genel eğilim, Bitcoin biriktirme yönünde şekillenmiş durumda. Özellikle 1 ila 100 BTC tutan yatırımcılar aktif şekilde alım yapıyor. Ancak 1.000 ila 10.000 BTC veya üzeri varlığı bulunan büyük yatırımcılar aynı ilgiyi göstermiyor. Piyasa üzerinde asıl etkisi olan bu grubun pasif kalması, genel alım baskısını zayıflatıyor.

Uzun Vadeli Yatırımcılar Kâr Satışına Gitti

Makro veriler, satışların büyük kısmının uzun vadeli yatırımcılardan geldiğine işaret ediyor. Bu grup, elde ettiği yüksek kazançları realize ederken, piyasaya ciddi bir satış baskısı getiriyor. Bu hafta sadece bir günde gerçekleşen satışların toplamı 1 milyar doları aştı.

Düşüş Eğilimi Devam Ediyor

Bitcoin'in güncel fiyatı 103 bin 527 dolar seviyesinde. Fiyat, 105 bin dolarlık direnci aşmakta başarısız oldu. Mevcut trendin tersine dönmesi için büyük yatırımcılardan güçlü bir alım tepkisi gelmesi gerekiyor. Aksi halde fiyatın 100 bin dolara, hatta 98 bin dolara kadar gerileme ihtimali bulunuyor.

Ancak 102 bin 734 dolar seviyesi güçlü bir destek olarak korunabilirse, bu durum olumlu bir fiyat hareketini tetikleyebilir. Büyük yatırımcıların yeniden alım yapmaya başlaması, Bitcoin'in 105 bin doların üzerine çıkarak düşüş senaryosunu geçersiz kılmasını sağlayabilir.