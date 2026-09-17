Bitcoin ETF'lerinde satış baskısı büyüdü

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Farside Investors verilerine göre fonlar pazartesi günü kaydedilen 159,9 milyon dolarlık net girişin ardından yeniden eksiye döndü. Çarşamba günkü 450,4 milyon dolarlık çıkış, 24 Haziran'da kaydedilen 469 milyon dolarlık çekilmeden bu yana en yüksek günlük rakam oldu.

Çıkışlara 214,8 milyon dolarla Fidelity'nin FBTC fonu öncülük etti. BlackRock'ın IBIT fonundan 161,7 milyon dolar, Grayscale'in GBTC fonundan 44,1 milyon dolar, ARK 21Shares'in ARKB fonundan 17,4 milyon dolar ve Bitwise'ın BITB fonundan 12,4 milyon dolar çıktı.

Fonlardaki satış, Bitcoin'in yaklaşık yüzde 2,5 değer kaybettiği ve ABD Senatosunun CLARITY yasasını görüşmeye açacak usul önergesini kabul etmediği güne denk geldi. ABD Merkez Bankasının faiz kararı öncesindeki temkinli görünüm de piyasalardaki risk iştahını sınırladı. Ancak günlük fon verileri, çıkışın tek başına hangi gelişmeden kaynaklandığını göstermiyor.

ETHEREUM FONLARINDAN DA PARA ÇIKTI

Satış Bitcoin fonlarıyla sınırlı kalmadı. ABD'deki spot Ethereum ETF'lerinden aynı gün 142,3 milyon dolar net çıkış gerçekleşti. XRP fonlarında ise önceki gün kaydedilen 11,3 milyon dolarlık girişin ardından çarşamba günü net hareket görülmedi.

Bitcoin, Ethereum ve XRP fonlarının toplam günlük dengesi yaklaşık 592,7 milyon dolarlık çıkışa işaret etti. Böylece kripto varlıklara bağlı ABD fonları, hazirandan bu yana en sert günlük para kayıplarından birini yaşadı.

Bitcoin ETF'lerindeki hareketin kalıcı bir satış eğilimine dönüşüp dönüşmeyeceği sonraki işlem günlerinin verileriyle belli olacak. Pazartesi günkü girişin hemen ardından gelen sert çıkış, kurumsal talebin kısa vadede kırılgan kaldığını gösterdi.