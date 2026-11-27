Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Lider kripto para Bitcoin (BTC), kasıma 77 bin 500 dolar civarında başladıktan sonra yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti. ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinden kasımda 5,39 milyar dolar net çıkış oldu. Fonlar Ocak 2024'teki açılışlarından bu yana en kötü aylarını yaşıyor.

Önceki aylık rekor haziranda kaydedilen 4,51 milyar dolarlık çıkıştı. Kasımdaki çıkış bu rakamı yaklaşık yüzde 20 aşarken ayın bitmesine iki işlem günü kaldı.

7 GÜNDE 3,05 MİLYAR DOLAR ÇIKTI

Fonlardan yedi işlem günü üst üste çıkış oldu ve bu sürede 3,05 milyar dolar çekildi. Çarşamba günü 453 milyon dolar çıkarken hiçbir fona para girmedi.

Çıkışların büyük bölümü BlackRock'ın IBIT fonundan geldi. Fon kasımda yaklaşık 4,5 milyar dolar kaybetti ve sektördeki aylık net çıkışın yüzde 80'inden fazlasını oluşturdu. IBIT 20 Kasım'da 544,7 milyon dolarlık çıkışla açılışından bu yana en kötü gününü yaşadı.

Spot Bitcoin ETF'leri ekimden bu yana 71 bin 339 BTC kaybetti. Fonların elindeki Bitcoin yaklaşık 1,24 milyon BTC'ye inerek temmuzdaki dibin yalnızca yüzde 1,5 üzerine geriledi.

İLK NET ÇIKIŞ YILI KAPIDA

Spot Bitcoin ETF'lerinden 2026'nın başından bu yana 5,02 milyar dolar net çıkış oldu. Fonlar ilk yıllarında 35,24 milyar dolar net giriş almıştı. 2025'te giriş 21,37 milyar dolardı.

Bu tablo sürerse fonlar tarihlerinde ilk kez bir takvim yılını net çıkışla kapatacak. Açılıştan bu yana toplam net giriş ise hâlâ 51,66 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler kalıcı bir yükseliş için ETF girişlerinin geri dönmesini gerekli görüyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralıkta ve gelecek yıl faiz artırması bekleniyor, yüksek faiz riskli varlıkları daha az cazip hale getiriyor.

Bitwise Yatırım Direktörü Matt Hougan kasımdaki düşüşü 10 Kasım'da açıklanan yüksek enflasyon verisine bağladı. Hougan "Açıklayabildiğiniz bir geri çekilme, açıklayamadığınızdan çok daha az korkutucudur." ifadelerini kullandı.

ABD borsaları Şükran Günü nedeniyle perşembe kapalıydı ve ETF'ler bugün kısaltılmış seansta işlem görecek. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 1,4 değer kazanan Bitcoin 61 bin 700 dolardan işlem görüyor.