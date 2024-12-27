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Bitcoin ETF piyasası milyonlarca dolarlık yatırım aldı

Bitcoin ETF piyasası milyonlarca dolarlık yatırım aldı
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ABD Bitcoin ETF'leri, dört günlük kaybın ardından 475,2 milyon dolarlık net girişle toparlanıyor. Fidelity ve ARK gibi lider fonlar, yatırımcı güvenini ve piyasa ivmesini artırıyor.

ABD'deki Bitcoin borsa yatırım fonları, Noel tatili sonrasında dört gün süren kayıpların ardından toparlanarak ciddi bir yükseliş gösterdi. Toplamda 475,2 milyon dolarlık net giriş ile piyasaların yeniden canlandığına işaret eden bu dönüş, yatırımcıların ilgisini çekmeyi başardı.

Fidelity ve ARK Liderliğindeki Fonlar Piyasayı Canlandırıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören Bitcoin borsa yatırım fonları, Noel tatilinin ardından yaşanan kayıpları telafi etmeye başladı. 26 Aralık tarihinde gerçekleşen işlemlerde, piyasaya önemli miktarda yeni sermaye girişi gözlemlendi.

Son dönemde 1,5 milyar dolarlık çıkışla sarsılan Bitcoin ETF'leri, 26 Aralık'ta 475,2 milyon dolarlık net giriş rakamına ulaştı. Fidelity Wise Origin Bitcoin ETF, 254,4 milyon dolarlık giriş ile en yüksek performansı gösterirken, ARK 21Shares Bitcoin ETF 186,9 milyon dolar ile ikinci sırada yer aldı. BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust ETF'si ise 56,5 milyon dolarlık net girişle dikkat çeken fonlar arasında yerini aldı.

Piyasanın diğer oyuncularından Grayscale'in mini Bitcoin ETF'si ve VanEck ETF'si de sırasıyla 7,2 milyon dolar ve 2,7 milyon dolarlık girişlerle toparlanmaya katkı sağladı.

Bu gelişmeler yaşanırken Bitcoin'in değeri 98.000 dolardan 96.000 dolara gerileyerek yüzde 2,2'lik değer kaybı yaşadı. Ethereum cephesinde ise ETF'ler 301,6 milyon dolarlık net girişle güçlü bir performans sergiledi. Özellikle Fidelity yönetimindeki Ethereum fonları yatırımcıların ilgi odağı oldu.

Yılın son günlerine yaklaşırken, kripto para ETF'lerinin toplam varlık değeri ve net girişleri etkileyici bir tablo ortaya koyuyor. Bitcoin ETF'leri 35,94 milyar dolar, Ethereum odaklı fonlar ise 2,63 milyar dolarlık net girişle yılı güçlü bir şekilde kapatmaya hazırlanıyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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