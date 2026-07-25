Bitcoin ETF giriş serisi neden sona erdi?

Sektör verilerine göre çıkışların büyük bölümü kategorinin en büyük fonu olan BlackRock'ın IBIT'inden geldi ve bu fon 202,5 milyon dolar kaybetti. Fidelity, Bitwise, ARK 21Shares, Franklin Templeton ve WisdomTree fonları da daha küçük kayıplar yazdı. Morgan Stanley'in MSBT fonu ise 5 milyon dolarlık girişle para ekleyen tek Bitcoin fonu oldu. Tek bir kötü gün, iyi bir haftayı silmedi. Fonlar perşembeye kadarki beş seansta yaklaşık 274 milyon dolar artıda kapandı.

Spot Ethereum ETF'leri ise ters yönde hareket etti. Bu fonlar 26,3 milyon dolar ekleyerek kendi giriş serilerini beş güne uzattı. Bu ayrışma, kriptodan çıkıştan çok kripto içinde bir rotasyona işaret ediyor. Gün içinde Bitcoin yüzde 1,35, Ethereum yüzde 1,85 değer kaybetti. Bitcoin kısa süreliğine 65 bin doların altına inerek 64.600 dolara dokundu.

İRAN GERİLİMİ VE PETROL PİYASALARI KORKUTTU

ETF akışlarındaki tersine dönüş, ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmanması ve yükselen Brent petrol fiyatlarıyla aynı döneme denk geldi. Beşinci ayına giren askeri gerilim petrol fiyatlarını yüksek tuttu ve piyasalarda riskten kaçış havasını güçlendirdi. Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi perşembe günü üç puan gerileyerek 28'e indi ve ayın en yüksek panik seviyesine ulaştı. Bu düzey hâlâ "korku" bölgesinde bulunuyor.

Son giriş serisi, aynı fonlardan 8,2 milyar dolardan fazlasını çeken sekiz zorlu haftanın ardından gelmişti. Analist Eric Balchunas, döngüyü altın ETF'lerinin 22 yıllık geçmişi üzerinden değerlendirerek Bitcoin fonları için "iki adım ileri, bir adım geri" bir seyir öngörüyor. Araştırma şirketi CoinShares'ten James Butterfill ise girişler temmuz başında geri döndüğünde önceki çıkış dalgasını "şimdiye kadar gördüğümüz en büyük çıkış serisi" olarak nitelendirmişti. Öte yandan bazı Bitcoin hazine şirketlerinin biriktirme modelini bırakıp kripto hazine stratejilerinden tümüyle çıkmak için satışa yöneldiği bildiriliyor.

TASFİYELERDE YÖN DEĞİŞTİ SIRADAKİ SINAV FED'DE

Piyasadaki tasfiyelerde de yön değişti. 19 ve 20 Temmuz'da kısa pozisyon tasfiyeleri 305,68 milyon dolarla baskındı, uzun pozisyon tasfiyeleri ise 164,04 milyon dolarda kaldı. O tarihten bu yana ise 489,26 milyon dolarlık uzun pozisyon tasfiyesi gerçekleşti, kısa pozisyon tasfiyeleri 205,13 milyon dolarda kaldı. Başka bir deyişle yükselişin süreceğine oynayan işlemciler piyasadan çıkmak zorunda kaldı.

Sektör analizine göre son günlerdeki fiyat sıçramasına yeni sermayeden anlamlı bir katılım eşlik etmedi. Kısa vadeli sahipler zarar yazmayı sürdürdü ve piyasanın yönünde satış baskısı etkili oldu. Yüksek zaman dilimindeki fiyat trendi Ekim 2025'ten bu yana düşüş yönlü seyrediyor. Bu yapının yukarı dönmesi için 67.292 dolarlık zirvenin aşılması gerekiyor. Analize göre satıcılar kontrolü elinde tutmayı sürdürürse aşağı yönlü bir hareket 57.800 dolar bölgesinin yeniden test edilmesine kapı aralayabilir. Bitcoin'in bir sonraki gerçek sınavı, ABD Merkez Bankası Fed'in 28-29 Temmuz'daki toplantısıyla gelecek. Merkez bankasının faiz kararı yakın vadeli makro tabloyu ve Bitcoin'in yönünü belirleyebilir.

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