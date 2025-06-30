Bitcoin devi Strategy'den 532 milyon dolarlık dev alım

Bitcoin devi Strategy'den 532 milyon dolarlık dev alım
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Kurumsal Bitcoin rezerv devi Strategy, bir hafta içinde 532 milyon dolara 4.980 Bitcoin satın alarak toplam varlığını 597.325 BTC'ye çıkardı. Şirketin kurucu ortağı Michael Saylor, Bitcoin'in 21 yılda 21 milyon dolara ulaşacağını öngördü. Bu alımlarla birlikte şirket, Bitcoin toplam arzının yüzde 2,8'inden fazlasını kontrol ediyor ve 21,6 milyar dolarlık kâğıt kazanç elde etmiş durumda.

MicroStrategy isminden Strategy olarak yeniden markalaşan şirket, agresif Bitcoin biriktirme politikasını hız kesmeden devam ettiriyor. Bitcoin başına ortalama 106.801 dolar ödeyerek gerçekleştirdiği son alımları, MSTR, STRK ve STRF hisse senetlerinin satışından elde ettiği gelirlerle finanse edildi.

Strateji Toplam Bitcoin Arzının Yüzde 2,8'ini Elinde Tutuyor

Şirketin Bitcoin başına ortalama alım maliyeti 70.982 dolar seviyesinde bulunuyor ve kâğıt üzerinde 21,6 milyar dolarlık kazanç elde etmiş durumda. Bu tutar, Bitcoin'in mevcut fiyat seviyelerinde şirketin ne denli başarılı bir pozisyonda olduğunu gösteriyor.

Michael Saylor, pazar günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "21 yıl sonra, daha fazla satın almış olmayı isteyeceksiniz." mesajını verdi.

Strategy'nin son alımları, 23-29 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi. Şirket ayrıca geçen hafta 1.354.500 MSTR hissesini yaklaşık 519,5 milyon dolara sattı. 29 Haziran itibariyle bu program kapsamında ihraç ve satış için 18,1 milyar dolar değerinde MSTR hissesi mevcut.

Şirketin STRK ve STRF kalıcı imtiyazlı hisse senetlerinin sırasıyla 21 milyar dolar ve 2,1 milyar dolarlık ATM programları, firmanın "42/42" planına ek olarak yürütülüyor. Bu plan, 2027'ye kadar Bitcoin alımları için toplam 84 milyar dolarlık sermaye artırımı hedefliyor.

Bitcoin Treasuries kayıtlarına göre şu anda bir tür Bitcoin hazinesi benimseyen 134 halka açık şirket bulunuyor. Tether destekli Twenty One, Nakamoto, Trump Media ve GameStop gibi firmalar yakın zamanda Saylor ve Strategy tarafından öncülük edilen Bitcoin alım modelini benimsedi. Japon yatırım şirketi Metaplanet ise güne 1.005 BTC daha satın aldığını duyurarak başladı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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