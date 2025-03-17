Trump'tan İran'a tehdit: Husilerden atılacak her kurşundan sizi sorumlu tutacağız

Trump'tan açık tehdit: Husilerin her saldırısını sizden bileceğiz
DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti'den ilk açıklama

DEM Parti ile yapılan görüşme sonrası AK Parti'den ilk açıklama
Suriye'de yeni savaş cephesi! 3 asker infaz edildi, gerilim zirve yaptı

Suriye'de yeni savaş cephesi! askerler infaz edildi, gerilim zirvede
AK Parti'den 'Nevruz Bayramı' kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

AK Parti'den dikkat çeken "Nevruz Bayramı" kararı

Bitcoin devi Strategy alım rekorunu tersine çevirdi

Bitcoin devi Strategy alım rekorunu tersine çevirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin (BTC) sahibi Strategy, tarihinin en küçük Bitcoin alımını gerçekleştirdi. 17 Mart'ta duyurulan 130 BTC'lik alım, yaklaşık 10,7 milyon dolar değerinde ve BTC başına ortalama 82.981 dolar fiyatla yapıldı. Bu küçük hacimli alımla Strategy, 500.000 BTC sahipliğine sadece 774 Bitcoin uzaklıkta bulunuyor.

Michael Saylor liderliğindeki Strategy, Bitcoin fiyatının geçen hafta 80.000 doların altına düşmesine rağmen alımlarını sürdürüyor. Şirketin son hamlesinin ilginç yanı ise Ağustos 2020'de ilk 21.454 BTC'lik alımlarını duyurmalarından bu yana gerçekleştirdikleri en düşük hacimli yatırım olması. Yeni program STRK ATM aracılığıyla finanse edilen bu alım, şirketin yatırım stratejisinde dikkat çekici bir değişimi işaret ediyor.

Strategy Tarihinin En Az Miktardaki BTC Alımı

Strategy, son Bitcoin alımını resmi olarak duyurdu. Yeni 130 BTC'lik alım, şirketin yeni girişimi STRK ATM kapsamında 21 milyar dolara kadar sermaye toplama hedefinin bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Şirket, Ağustos 2024'te en son 169 BTC satın almıştı ve bu da o zamana kadar kaydedilen en düşük hacimli alımdı. 2025 yılının başından bu yana Strategy toplam yedi farklı alımla 51.656 BTC'yi portföyüne kattı.

Strategy ve bağlı kuruluşları artık 499.226 BTC'yi kontrolünde bulunduruyor. Bu Bitcoin'lerin toplam satın alma değeri yaklaşık 33,1 milyar dolar olarak gözüküyor. BTC başına ortalama satın alma fiyatı ise masraflar dahil olmak üzere 66.360 dolar civarında bulunuyor.

Strategy'nin web sitesindeki verilere göre şirketin Bitcoin getirisi şu anda yüzde 6,9 seviyesinde. Bu rakam, 2025 yılı için belirlenen yüzde 15'lik hedefin önemli ölçüde altında kalıyor.

Bitcoin fiyatının geçen hafta çok aylık diplere gerileyerek 80.000 doların altına düşmesine rağmen Strategy alımlarını sürdürerek piyasaya olan güvenini gösteriyor. Ancak bu son alımın önceki yatırımlardan daha küçük hacimli olması, şirketin stratejisinde belirli bir temkinliliğe işaret ediyor olabilir.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

img

Trafikte büyük değişiklik! Bunu yapan 170 bin lira ceza ödeyecek
img

Tribünden gelen sesle neye uğradığını şaşırdı! Hakem maçı durdurdu
img

Bakan yardımcısı 'KKTC' dedi, muhalefet istifasını istedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocasını öldüren kadın ifadesinde cinayetin nedenini açıkladı

Eşini öldüren kadın cinayetin nedenini anlattı: Bana ve çocuklarıma...
'40 yaştan önce bu durumu yaşamak tıbbi bir sorundur'

"40 yaştan önce bu durumu yaşamak tıbbi bir sorundur"
Süleyman Soylu'yu havalimanında çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı

Süleyman Soylu'yu çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı
Tülay Hatimoğulları 'Sayın Öcalan' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi

MHP'li Semih Yalçın, o ifadeyi duyunca başını önüne eğdi
Çin 6. nesil savaş uçağının ikinci test uçuşunu tamamladı

ABD ve Rusya'da bile böylesi yok! Atmosferi aşıp uzaya kadar çıkıyor
KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi

KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi

Son Dakika Haberleri

title