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Bitcoin değeri enflasyon endişeleriyle dalgalanıyor

Bitcoin değeri enflasyon endişeleriyle dalgalanıyor
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Bitcoin (BTC), 90 bin ile 100 bin dolar aralığında hareket ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikası ve artan enflasyon beklentileri piyasaları baskılıyor. Yatırımcılar yaklaşan ABD Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) verilerine odaklanırken, piyasa değeri 1,9 trilyon dolara geriledi.

Kripto para piyasaları makroekonomik gelişmelerin etkisi altında dalgalanıyor. CME FedWatch aracı 2025'te sadece bir faiz indirimi olasılığını yüzde 54 gösterirken, bazı yatırımcılar Fed'in hiç faiz indirimine gitmeme ihtimalini yüzde 20 olarak değerlendiriyor.

Kripto Para Piyasaları Düzenleme Tedirginliği İçinde

Fed'in yavaşlayan enflasyona rağmen faiz oranlarını düşürme konusundaki isteksizliği, Bitcoin'in yükseliş potansiyelini baskılıyor. Yüksek faiz ortamı, geleneksel finansal varlıkları kripto paralar karşısında daha cazip hale getiriyor.

Mott Capital Management verilerine göre iki yıllık enflasyon beklentileri 2023 başından bu yana en yüksek seviye olan yüzde 2,8'e ulaştı. Bu durum, Fed'in sıkı para politikasını sürdürme olasılığını güçlendiriyor.

Düzenleyici belirsizlik kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e önemli miktarda sermaye tahsis etme konusunda temkinli davranmasına neden oluyor. Net bir yasal çerçeve olmadan gerçek bir kripto rallisi beklenmiyor.

Bitcoin'in bir sonraki hareketi, enflasyonun beklenenden yüksek çıkıp çıkmayacağına veya soğuma eğilimini doğrulayıp doğrulamayacağına bağlı görünüyor. Piyasalar, mevcut fiyat seviyelerinden çıkmak için önemli bir katalizör bekliyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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