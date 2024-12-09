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Bitcoin'de bu seviyeye dikkat! BTC fiyatı neden düştü, yükselecek mi?

Bitcoin'de bu seviyeye dikkat! BTC fiyatı neden düştü, yükselecek mi?
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Bitcoin fiyatında yaşanan düşüş yatırımcıları harekete geçirdi. Yeni yıla az bir zaman kala BTC'nin akıbeti merak edilirken bir yandan da "BTC fiyatı neden düştü, yükselecek mi?" sorularının yanıtı merak ediliyor. Analistlerin Bitcoin fiyat tahminleri haberimizde...

Bitcoin fiyatı 8 Aralık'ta hızlı bir yükselişle 100 bin doların üzerine çıkarak haftalık kapanışta yeni bir rekor kırdı. Ancak bu rekor, kısa ömürlü oldu; BTC/USD 99 bin doların altına düşerek yüzde 2,8'lik bir günlük kayıp yaşadı. Peki, BTC fiyatı neden düştü, yükselecek mi?

Bitcoin fiyatı neden düştü?

Analist Skew, Bitcoin'in 101 bin dolar seviyesinin üzerinde kalamamasını piyasa direncine bağladı. Ona göre, 98 bin dolar seviyesinin destek olarak doğrulanması gerekiyor, aksi takdirde zayıflık devam edebilir.

Diğer bir analist olan CrypNuevo, Bitcoin fiyatının yakın zamanda 92 bin dolara kadar geri çekilebileceği konusunda uyarıyor. Bu seviyenin, 5 Aralık'taki likidasyon dalgasında oluşan uzun fitilin "dengelenmesi" için gerekli olduğunu belirtti. CrypNuevo'ya göre bu düzeltme olmadan yukarı yönlü hareketler güvensiz olabilir.

Kritik faiz kararı

Piyasalar, bu hafta ABD Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) verilerine odaklanmış durumda. Federal Rezerv'in 18 Aralık'taki faiz kararı öncesinde, piyasalarda yüzde 85 oranında bir faiz indirimi beklentisi var. Ancak artan işsizlik ve yüksek enflasyon, "stagflasyon" olarak bilinen zorlu bir ekonomik ortam yaratıyor. Ortalama işsizlik süresi Kasım ayında 23,7 haftaya çıkarak 2022 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bu veri, ekonomide yavaşlamanın işaretlerini güçlendiriyor.

BTC fiyatı yükselecek mi?

Kripto para analitik platformu CryptoQuant'a göre, Bitcoin kısa vadede dalgalı bir konsolidasyon dönemiyle karşı karşıya kalabilir. Choppiness Index (dalgalanma indeksi), Bitcoin'in mevcut fiyat aralığından çıkış yapmasının giderek daha zor olduğunu öngörüyor. Analist Percival, bu "dalgalanmanın" en son Ağustos ortasında görüldüğünü belirtti.

Bu seviyelere dikkat!

Percival, 110 bin ve 120 bin dolar seviyelerinin gelecekte önemli direnç noktaları olabileceğini ifade etti. Özellikle 120 bin dolar seviyesi, Bitcoin yatırımcıları için psikolojik bir eşik ve daha derin bir konsolidasyon kampı olarak değerlendiriliyor.

Bu gelişmeler, Bitcoin'in fiyat hareketlerinde hem kısa vadeli dalgalanmaları hem de uzun vadeli beklentileri şekillendirmeye devam ediyor. Fiyat hareketlerinin yönü, piyasa taleplerine ve makroekonomik verilere bağlı olarak belirlenecek.

Not: Haberin içerisinde yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.

Haberler.com / Beyza Kızıldemir - Kripto Para
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