Bitcoin çakıldı: 68 bin dolar altına indi

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Bitcoin (BTC), cuma sabahı 70 bin doların altına inerek ağustostan bu yana ilk kez bu seviyeyi kaybetti. Kripto para gün içinde 67 bin 600 dolara kadar geriledi.

Satış dalgası kaldıraçlı pozisyonları da sildi ve kripto para piyasasında 1,6 milyar dolarlık pozisyon tasfiye edildi. Ethereum (ETH) da 2000 doların altına inerek 1900 dolara kadar geriledi.

DOLAR VE FAİZ BASKISI

ABD dolar endeksi 19 ayın en yüksek seviyesine çıkarken ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5'in üzerinde kaldı. ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin endişeler de riskli varlıklara olan iştahı azalttı.

Nvidia'nın kurucu ortağı Jensen Huang'ın istifasıyla teknoloji hisselerinde başlayan dalgalanma da kripto para piyasasına yansıdı.

FONLARDAN ÇIKIŞ SÜRÜYOR

ABD'deki spot Bitcoin ETF'leri yıl başından bu yana net 1,5 milyar doların üzerinde çıkış yaşadı. Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi de 20'ye inerek son dört ayın en düşük seviyesini gördü.

Bitcoin, 4 Kasım'daki 80 bin 400 dolarlık kapanışına göre yüzde 14'ten fazla değer kaybetti. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 6,2 değer kaybeden Bitcoin 68 bin 800 dolardan işlem görüyor.