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Bitcoin bugün 100.000 dolara ulaşacak mı?

Bitcoin bugün 100.000 dolara ulaşacak mı?
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Bitcoin, çarşamba gecesi 99 bin doları aşarak kripto para piyasalarında yeni bir dönüm noktasına yaklaştı. Yayın saati itibarıyla 99.330 dolardan işlem gören BTC, son 24 saatte yaklaşık yüzde 2,8 oranında yükseldi. Peki, Bitcoin bugün 100.000 dolara ulaşacak mı?

Ocak ayında gördüğü zirveden yüzde 10'dan fazla düşmesine rağmen yatırımcıların güveni sürüyor. Zincir üstü veri platformu Glassnode'a göre, 10 ila 10.000 BTC tutan cüzdanlar son 6 haftada 81.300'den fazla BTC biriktirdi. Kurumsal yatırımcıların alım yaptığı bu süreçte piyasada iyimserlik öne çıktı.

100 bin dolar eşiği yatırımcı ilgisini artırıyor

Bitcoin'in yükselişiyle birlikte Ethereum yüzde 4,2 artarak 1.904 dolara, Solana ise yüzde 3,7 yükselişle 151,61 dolara ulaştı. Analistler, 100 bin doların aşılmasının hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar arasında FOMO etkisini tetikleyebileceğini belirtiyor.

Kripto stratejisti Alex Thorn, "100 bin dolar yalnızca psikolojik bir sınır değil, aynı zamanda küresel sermayeye Bitcoin'in her portföyde yer alması gerektiğini gösteren güçlü bir sinyal," ifadelerini kullandı.

Mart sonundan bu yana 81.338 BTC biriktiren cüzdanlar dışında, 1.000 BTC'den fazla tutan adres sayısı da 1 Mart'ta 1.945'ken, 7 Mayıs itibarıyla 2.006'ya çıktı. Bu artış, 2025'in en büyük 30 günlük yükselişini temsil ediyor.

Bitcoin'in gerçekleşmiş piyasa değeri de 890 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Bu, üst üste 3 hafta rekor kıran veriyle birlikte fiyatın daha da yukarı tırmanabileceği yönünde yorumlandı.

Ethereum güncelleme yaptı, fiyatlar sakin kaldı

Ethereum, 7 Mayıs'ta akıllı hesaplar ve daha fazla ölçeklenebilirlik sunan Pectra güncellemesini devreye aldı. Ancak ETH fiyatı ve türev ürünleri, bu gelişmeye güçlü bir tepki vermedi. Vadeli işlemler yüzde 3 seviyesinde kalarak piyasanın hâlâ temkinli olduğunu gösterdi.

Kurumsal girişler Bitcoin'i destekliyor

BlackRock'un spot Bitcoin ETF'si IBIT, 2025 başından bu yana 6,96 milyar dolar net giriş gördü. Bu performansıyla SPDR Gold Trust'ı geride bırakarak en fazla giriş alan altıncı ETF oldu. Bloomberg analisti Eric Balchunas'a göre, altın ETF'si GLD aynı dönemde 6,5 milyar dolar girişle yedinci sıraya geriledi. Kurumsal yatırımcıların dijital varlıklara ilgisinin arttığı bu tabloya yansıdı.

Nisan ayında duyurulan Trump tarifeleri, riskli varlıklarda satış baskısına neden olmuştu. Ancak ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in Çin'le ticaret görüşmelerinin 10 Mayıs'ta yeniden başlayacağını açıklamasıyla Bitcoin 6 Mayıs'ta 97 bin doları test etti. Bu yükselişin bir bölümü, kısa pozisyonların tasfiyesiyle ilişkilendirildi.

ABD Merkez Bankası, faiz oranını yüzde 4,25 – 4,5 aralığında sabit tuttu. Fed Başkanı Jerome Powell, ticaret politikalarının etkilerine dair belirsizliğin sürdüğünü belirtti. CME FedWatch verilerine göre, haziran toplantısında faizlerin sabit kalma ihtimali yüzde 76,8 olarak fiyatlanıyor. Bu oran bir gün önce yüzde 69'du.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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