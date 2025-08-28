Bitcoin balinasından 83 milyon dolarlık dev hamle

Kripto para piyasalarında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gerçekleşen transfer, Bitcoin'in 111.000 dolar seviyelerinde işlem gördüğü dönemde yapıldı. Özellikle 2013 yılından kalma eski cüzdanların harekete geçmesi, piyasada kazanç satışı tartışmalarını alevlendiriyor.

Bitcoin Balinası 83 milyon Dolarlık Transferle Piyasayı Harekete Geçirdi

Blockchain verilerine göre, transfer gerçekleştiren yatırımcının cüzdanı "bc1q5...9mfcm" adresi, işlem sonrası halen 750 BTC tutmaya devam ediyor. Bu durum, balinanın portföyünün sadece yarısını borsaya gönderdiğini gösteriyor.

Zincir üstü analisti Lookonchain'in verilerine göre, bu coinler ilk kez 12 yıl önce Bitcoin'in yaklaşık 332 dolardan işlem gördüğü dönemde alınmıştı. Bu da yatırımcının yaklaşık yüzde 25.000'lik bir getiri elde etmiş olabileceğini işaret ediyor.

Transfer edilen cüzdan ayrıca "bc1ql...ltg6ym" olarak bilinen ilişkili bir adresten daha önce transfer etmişti. Bu ikinci adres ise yaklaşık 2.500 BTC tutmaya devam ediyor ve değeri 276 milyon doları buluyor.

Her iki adres de Bitcoin'in SegWit yükseltmesiyle tanıtılan Bech32 "bc1q" formatını kullanıyor. Bu format, eski adres türleriyle karşılaştırıldığında hata algılamayı iyileştiriyor ve daha gelişmiş özellikleri destekliyor.

Bu transfer, bu yaz boyunca gözlenen eski cüzdan hareketleri dalgasına ekleniyor. 10 yıllık birkaç adres binlerce BTC'yi yer değiştirmek için yeniden ortaya çıkarken, 15 yıldan fazla geriye uzanan madenci cüzdanları da coinleri borsalara veya yeni saklama düzeneklerine gönderiyor.

Bu tür büyük transferler her zaman anlık satış baskısına dönüşmüyor, çünkü balinalar sıklıkla ellerindeki varlıkları böler, yeni cüzdanlarda konsolide eder veya kısmi yatırımlarla likiditeyi test eder.