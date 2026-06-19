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Bitcoin ağ etkinliği son bir buçuk yılın zirvesine ulaştı

Bitcoin ağ etkinliği son bir buçuk yılın zirvesine ulaştı
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Bitcoin Blockchain ağında 0,01 BTC altındaki mikro işlemler günlük işlem sayısının yaklaşık yüzde 80'ini oluşturuyor. CryptoQuant'a göre protokol kaynaklı bu işlem dalgası ağ etkinliğini fiyat düşüşüne rağmen son bir buçuk yılın zirvesine taşıdı.

Araştırma şirketi CryptoQuant, fiyatlardaki düşüşe rağmen Bitcoin ağının son bir buçuk yılın en yoğun dönemini yaşadığını bildirdi. Şirkete göre 0,01 BTC altındaki işlemlerin günlük işlemler içindeki payı yaklaşık yüzde 80'e ulaştı. Bu oran 2023'te yaklaşık yüzde 44 olarak ölçülmüştü.

CryptoQuant araştırma direktörü Julio Moreno, mikro işlemlerdeki artışı veriyi harcanabilir çıktı oluşturmadan Bitcoin blok zincirine yazmaya olanak tanıyan OP_RETURN komutunun yaygınlaşmasına bağladı. Komutun kullanımı bu yıl rekora yakın düzeylere çıktı. Artışın başını Runes, Ordinals, BRC-20 işlemleri ve veri zaman damgalama hizmetleri çekiyor. Moreno, "İşlem artışı neredeyse tamamen en düşük değerli işlemlerde yoğunlaşıyor." ifadesini kullandı.

Moreno'ya göre bu durum, işlem hacminin yüksek ama transfer edilen Bitcoin miktarının görece düşük kaldığı protokol kaynaklı etkinliği yansıtıyor. Söz konusu protokoller, bazıları yayım sırasındaki fiyatla yaklaşık 0,34 dolara denk gelen 546 satoshi düzeyinde çok sayıda küçük işlem üretiyor.

ONAY BEKLEYEN İŞLEMLER 128 BİNE ÇIKTI

Mikro işlem dalgası, ağda onay bekleyen işlemlerin biriktiği bellek havuzundaki (mempool) işlem sayısını Şubat 2025 sonundan bu yana en yüksek düzeye, 128 bine taşıdı. Moreno, yoğunluğun düşük ücretli işlemlerde toplandığını ve Eylül 2023 ile Kasım 2024 zirvelerinin hâlâ belirgin altında kaldığını kaydetti. Finansal olmayan ağ etkinliği genişlemeyi sürdürürse blok alanı için rekabetin artabileceğini ve zamana duyarlı ekonomik işlemlerde ücretlerin yükselebileceğini sözlerine ekledi.

AĞ ETKİNLİĞİ ZİRVESİNE YÜZDE 7 KALA

CryptoQuant'ın Bitcoin Ağ Etkinliği Endeksi ocaktan bu yana istikrarlı biçimde yükseldi ve 2024 sonundan bu yana en güçlü seviyeye çıktı. Endeks, mart sonunda 2024 ortasından bu yana ilk kez uzun vadeli trendinin üzerine geçti ve haftalardır bu bandın üzerinde kaldı. Moreno, Bitcoin fiyatları gerilemeyi sürdürse de ağ etkinliğinin Eylül 2024'teki tüm zamanların zirvesinin yalnızca yaklaşık yüzde 7 altında bulunduğunu söyledi.

Endeksteki yükselişi yüksek değerli transferler yerine işlem sayısındaki artış besliyor. Günlük toplam Bitcoin işlemleri bu yıl 800 binin üzerine çıkarak 2023-2025 boğa döngüsünün zirvelerine yaklaştı. Bu rakam 2025'te görülen en düşük seviyelerin iki katını aştı. Blok başına ortalama işlem sayısının haftalardır rekora yakın seyretmesi, Moreno'ya göre artışın geçici olmaktan çıkıp yapısal hale geldiğine işaret ediyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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