Bitcoin ABD seçimleri günü tüm zamanların rekorunu kırmaya hazırlanıyor

Standard Chartered'ın dijital varlık analisti Geoff Kendrick, Bitcoin'in ABD başkanlık seçimleri sırasında 73 bin dolarlık rekor bir değere ulaşabileceğini öngörüyor. Bu tahmin, opsiyon piyasalarının dinamikleri ve işlem hacimlerine dayanıyor. Kendrick, bu önemli günün ardından fiyatların daha da artabileceğini belirtiyor.

Standard Chartered Uzmanından Çarpıcı Bitcoin Tahmini

Standard Chartered bankasından üst düzey bir yetkili, ABD başkanlık seçimlerinin gerçekleşeceği 5 Kasım'da Bitcoin'in 73 bin dolar seviyesini görebileceğini öne sürdü.

Bankanın Dijital Varlıklar Araştırma Direktörü Geoff Kendrick tarafından elektronik posta yoluyla paylaşılan analizde, kripto para piyasalarındaki türev işlemler ve işlem hacimlerindeki hareketlilik mercek altına alındı.

Kendrick'in değerlendirmesine göre seçimi Donald Trump'ın kazanması durumunda Bitcoin'de ilk etapta yüzde 4'lük bir yükseliş görülebilir. Bu artışın devam etmesi halinde, toplam yükseliş oranının yüzde 10'a ulaşması öngörülüyor.

Piyasa verilerini detaylı olarak inceleyen Kendrick, 27 Aralık vadeli 80 bin dolarlık Bitcoin opsiyon sözleşmelerine yoğun talep olduğuna dikkat çekti. Uzman analist, Cumhuriyetçilerin Kongre'de çoğunluğu elde etmesi durumunda yıl sonu Bitcoin hedefinin 125 bin dolara yükselebileceğini belirtti.

Öte yandan analizde, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in seçimi kazanması halinde Bitcoin'de kısa vadeli düşüş yaşanabileceği, ancak 2025'e girerken fiyatın 75.000 dolar civarında dengelenmesinin beklendiği ifade edildi.

RealClearPolitics ve Polymarket verilerine göre Trump'ın seçim zaferi ve Cumhuriyetçilerin Kongre'de üstünlük sağlama olasılığı yüksek görünüyor. Kendrick, son günlerde Bitcoin fiyatlarının Trump yanlısı işlemlerle paralel hareket ettiğini vurguladı.