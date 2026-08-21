Bitcoin 5 günde borsanın yıllık ortalamasını ikiye katladı

Bitcoin cuma günü 79 bin 518 dolara kadar yükseldikten sonra yayım sırasında 76 bin 889 dolar dolayına çekildi. Son 24 saatlik kazancı yüzde 6,9 oldu.

Karşılaştırmanın ölçeği S&P 500'ün tarihsel performansında görülüyor. Endeks uzun vadede yılda ortalama yüzde 10 civarında yükselirken Bitcoin beş günde bu oranın iki katından fazla değer kazandı ve üç aylık kaybını geri aldı.

BEYAZ SARAY AÇIKLAMASI RALLİYİ HIZLANDIRDI

Ralli, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki kripto buluşmasının ardından hızlandı. Toplantıya kripto şirketlerinin üst yöneticileri ve kurucuları katıldı. Trump, ABD'nin kayda değer miktarda Bitcoin ve diğer kripto paraları satın almayı değerlendirdiğini söyledi. Açıklamanın yatırımcı duyarlılığını güçlendirdiği değerlendiriliyor.

Bitcoin, toplantının ardından yükselişini hızlandırdı ve haftalık kazancını yüzde 20'nin üzerine taşıdı.

RALLİNİN ÖNÜNDE İKİ RİSK VAR

Ancak rallinin önemli dayanaklarından biri henüz somutlaşmayan satın alma ihtimali. ABD yönetimi kripto alımına ilişkin karar, finansman yöntemi veya takvim açıklamadı. Planın hayata geçmemesi yatırımcı duyarlılığını zayıflatabilir.

İkinci risk enflasyon cephesinde bulunuyor. ABD'de enflasyon Fed'in yüzde 2 hedefinin üzerinde kalıyor. Enflasyon gerilemezse faiz artışı yeniden gündeme gelebilir. Böyle bir adım, Bitcoin gibi yüksek riskli varlıklardan çıkışı hızlandırarak fiyatta düzeltmeye yol açabilir.

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