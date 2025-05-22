Bitcoin 111 bin doları aşarak tarihi zirvesini yeniledi

Bitcoin 111 bin doları aşarak tarihi zirvesini yeniledi
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Bitcoin 111 bin doları aşarak tarihi zirvesini yeniledi
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Bitcoin, çarşamba günü 111.861,22 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Kurumsal yatırımcıların artan ilgisi, ETF girişleri ve olumlu düzenleyici gelişmeler, lider kripto para biriminin bu dikkat çekici yükselişinde kilit rol oynadı.

Kripto para piyasalarının öncüsü Bitcoin (BTC), çarşamba günü Amerika Birleşik Devletleri (ABD) piyasalarının erken işlem saatlerinde 111.861,22 dolarlık değere ulaşarak yeni bir fiyat rekoru kırdı. Bu önemli artış, Bitcoin'in en son ocak ayında, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başladığı dönemde kaydettiği zirveyi geride bıraktı. Lider kripto para birimi, nisan ayında küresel ticaret savaşı ve ABD'nin tarife politikalarına dair endişelerle gördüğü dip seviyeden bu yana yüzde 46'nın üzerinde bir değerlenme yaşadı.

Bitcoin'de Artan Kurumsal İlgi ve ETF Akışları Yükselişi Destekliyor

Bitcoin'in bu yeni rekor seviyeye ulaşmasında, mayıs ayında spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) gerçekleşen 3,6 milyar dolarlık net girişin önemli bir payı bulunuyor. Bu durum, yatırımcıların Bitcoin'e olan ilgisinin yeniden canlandığının güçlü bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Özellikle Michael Saylor yönetimindeki MicroStrategy ve yeni kurulan Twenty One Capital gibi Bitcoin odaklı hazine yönetimi stratejisi izleyen şirketlerin devam eden alımları, BTC'nin fiyatını yukarı taşıyan temel etkenler arasında yer aldı. Kurumsal yatırımcıların piyasaya girişi, Bitcoin'in daha geniş bir kitle tarafından benimsenmesine ve likiditesinin artmasına katkı sağlıyor.

Piyasalardaki bu olumlu hava, ABD'deki düzenleyici ortamın da dijital varlıklar lehine bir iyileşme eğilimi göstermesiyle destekleniyor. Düzenleyici adımlar, dijital varlıkların yatırımcılar nezdinde meşru bir varlık sınıfı olarak kabul görmesini hızlandırarak piyasaya olan güveni artırıyor. Bu kapsamda, ABD Senatosu'nun bu hafta stablecoinleri düzenlemeyi amaçlayan bir yasa tasarısını gündemine alması dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkıyor. Stablecoin piyasasının düzenlenmesi, genel kripto para ekosistemine daha fazla şeffaflık ve istikrar getirme potansiyeli taşıyor.

Ayrıca, ABD'deki birçok eyaletin yanı sıra bazı bağımsız ülkelerin de kendi Bitcoin rezervlerini oluşturmak amacıyla yasal düzenleme çalışmalarını sürdürdüğü biliniyor. Bu tür adımlar, Bitcoin'in sadece bireysel bir yatırım aracı olmanın ötesinde, stratejik bir rezerv varlığı olarak da değerlendirilmeye başlandığını gösteriyor.

Piyasa uzmanları, mevcut Bitcoin rallisinin önceki yükseliş dönemlerine kıyasla daha sürdürülebilir bir zemine oturduğu görüşünde birleşiyor. Uzmanlara göre, uygun finansal koşulların varlığı, stablecoin piyasasındaki sağlıklı akışlar ve geçmiş zirvelerde sıkça rastlanan aşırı spekülatif coşkunun bu defa gözlemlenmemesi, mevcut yükselişin daha güçlü temellere dayandığına işaret ediyor. Bu durum, Bitcoin'in gelecekteki fiyat hareketleri için daha olumlu bir beklenti oluşturuyor. Analistler, kurumsal benimsemenin artarak devam etmesi ve düzenleyici belirsizliklerin azalmasıyla birlikte Bitcoin'in uzun vadeli değer önerisinin güçlendiğini vurguluyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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