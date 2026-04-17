Birleşik Krallık kripto para düzenlemesi için görüş topluyor

Birleşik Krallık'ın finansal düzenleyicisi FCA, yeni kripto para rejiminin yürürlüğe gireceği 2027 öncesinde stablecoin ihracı, ticaret platformları, saklama ve staking gibi faaliyetlerin düzenleyici kapsama nasıl girdiğine ilişkin görüş topluyor. Danışma süreci 3 Haziran 2026'da kapanıyor.

Finansal Davranış Otoritesi (FCA), bireylere, şirketlere, sektör gruplarına, politikacılara ve akademisyenlere yönelik danışma sürecini başlattı. Kurum, söz konusu faaliyetlerin düzenleyici kapsamın nasıl dahil olduğuna ilişkin yorumunu sektörden alacağı görüşlerle şekillendirecek.

Kripto şirketleri 30 Eylül 2026'dan itibaren FCA yetkilendirme başvurusu yapabilecek. Tam düzenleyici rejimin uygulamaya girmesi ise 2027 olarak planlanıyor.

FCA'NIN YOL HARİTASI AŞAMALI YAKLAŞIMIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Danışma süreci, şubat ayında yürürlüğe giren Finansal Hizmetler ve Piyasalar Kanunu 2000 (Kripto Varlıklar) Yönetmeliği 2026 çerçevesinde ilerliyor. FCA daha önce stablecoin ihracı, saklama, ihtiyati kurallar ve piyasa suistimali konularında danışmalar yürütmüştü. Bu yıl içinde merkeziyetsiz finans (DeFi) ve dağıtık defter teknolojisi kullanan firmalar için operasyonel dayanıklılık başlıkları da sürece eklenecek.

FCA, kural danışmalarının "özünde tamamlandığını" açıkladı. Politika açıklamalarının bu yaz, kapsam rehberliğine ilişkin nihai bildirgenin ise sonbaharda yayımlanması bekleniyor. Kurum, yeni rejim yürürlüğe girene kadar kripto varlıkların finansal tanıtım ve finansal suç denetimleri dışında büyük ölçüde düzensiz kalmaya devam ettiğini vurguladı.

SEKTÖRDEN KARIŞIK DEĞERLENDİRMELER

Düzenleyici sürecin hızı konusunda sektörden farklı değerlendirmeler geliyor. Hukuk firması Gherson'dan ceza hukuku ortağı Thomas Cattee, Birleşik Krallık'ın tam kapsamlı bir uygulama çerçevesini çok daha önce hayata geçiren Avrupa'nın gerisinde kaldığını ve sürecin "görünürde bitmek bilmez" bir yolculuğa döndüğünü belirtti. Kripto ödeme platformu Zumo'nun kurucusu Nick Jones ise bir başka danışma belgesiyle karşılaşmanın hayal kırıklığı yaratabileceğini kabul ederek FCA'nın yol haritasının "birçok başka yargı bölgesinde görülenden daha sistemik, aşamalı ve öngörülebilir" bir süreç sunduğunu ifade etti.

Serkan KÖSE
