Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Birleşik Krallık kripto para düzenlemelerini yeniden şekillendiriyor

Birleşik Krallık kripto para düzenlemelerini yeniden şekillendiriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşik Krallık, stablecoin ve staking hizmetleri için yeni düzenleyici çerçeveleri geliştirmeye devam ediyor. Ülkenin Ekonomi Bakanı Tulip Siddiq'in açıklamalarıyla belirlenen bu yeni kurallar, sektöre güven ve istikrar getirme hedefi taşıyor.

Birleşik Krallık, kripto para piyasalarını düzenlemek için yeni bir çerçeve üzerinde çalışıyor. Ekonomi Bakanı Tulip Siddiq'in açıklamalarıyla netleşen yeni düzenlemeler, stablecoinleri ve staking işlemlerini kapsayacak şekilde genişletiliyor. Bu adımlar, sektördeki belirsizliği gidermeyi ve yatırımcı güvenini artırmayı amaçlıyor.

Birleşik Krallık Kripto Para Piyasasında Yeni Dönem Başlatıyor

Birleşik Krallık'ta kripto para piyasalarını düzenlemeye yönelik çalışmalar hız kazandı. Ekonomi Bakanı Tulip Siddiq, Londra Tokenizasyon Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, ülkenin 2024'ün ilk aylarında kripto paralar ve stablecoinler için yeni bir düzenleyici çerçeve oluşturacağını duyurdu.

Hazırlanan düzenlemeler kapsamında stablecoinlerin İngiliz ödeme sistemlerine entegrasyonu sınırlandırılacak. Bu dijital varlıklar, bundan böyle ödeme aracı yerine kolektif yatırım enstrümanları kategorisinde değerlendirilecek. Düzenlemeler ayrıca kripto para staking işlemlerine yönelik yeni kuralları da içerecek.

Temmuz ayında İşçi Partisi'nin iktidara gelmesi, kripto para sektöründeki belirsizlikleri büyük ölçüde giderdi. Önceki Muhafazakâr hükümet döneminde Finansal Hizmetler ve Piyasalar Yasası çerçevesinde başlatılan düzenleme çalışmaları, yeni hükümet tarafından da devam ettiriliyor. Bu düzenlemelerle Birleşik Krallık, kripto para ekosisteminde şeffaf ve güvenli bir ortam oluşturmayı hedefliyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılında hanelerimizin yarısını kendi doğalgazımızla karşılayacağız

2026 yılını işaret etti: Hanelerin yarısının ihtiyacını karşılayacağız

 'Safları sıklaştırın' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama

Adliye önünde istediği oldu

 Kılıçdaroğlu'ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen 'işbirlikçi' çıktı, güvenmem hataydı

Akşener için öyle bir ifade kullandı ki, salon resmen buz kesti
İsrail savaş uçakları Beyrut'ta bir binayı yerle bir etti! Dehşet anları kamerada

Gözü dönmüş bunların! Başkentin göbeğinde yaptıklarına bakın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

WhatsApp'ta sesli mesaj nasıl yazıya çevrilir? WhatsApp'ın yeni özelliği ses kaydı nasıl yazıya dönüşür? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 22 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! EMEKLİ ZAM HABERLERİ! SSK BAĞ-KUR 2025 Ocak emekli zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olur? ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2025 asgari ücret ne zaman açıklanacak? TÜRKİYE-MACARİSTAN BASKETBOL MAÇI İZLE! Türkiye Macaristan maçı şifresiz mi, hangi kanalda? MasterChef'te 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef'te eleme adayı kim oldu? Milli maç ne zaman? Türkiye A Milli Takım play-off maçı ne zaman oynanacak? Mehmet Dönmez kimdir? İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez kaç yaşında ve nereli? İskenderun Belediyesi hangi parti? İskenderun Belediye Başkanı kimdir? Türkiye play-off turunda kiminle eşleşti? A Milli Takım play-off turunda kiminle oynayacak? İskenderun nerede, nereye bağlı? İskenderun'da gezilecek yerler neresi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.