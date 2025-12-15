Birleşik Krallık kripto düzenlemeleri için tarih verdi

İngiltere Hazinesi, kripto para piyasasını disipline etmek ve sektörü geleneksel finans standartlarına yükseltmek adına kapsamlı bir düzenleme paketi hazırlıyor. Yapılan açıklamalara göre hükümet, 2027 yılına kadar kripto varlıkları, hisse senetleri ve tahviller gibi yerleşik finansal ürünlerle eşdeğer bir yasal zemine oturtmayı hedefliyor. Finansal Yürütme Otoritesi (FCA) denetiminde uygulanacak bu yeni standartlar, sektörde şeffaflığı artırmayı ve şüpheli işlemlerin tespitini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Sektörde Rekabet ve Güven Dengesi

Hükümetin bu adımı, dijital varlıkları yasal olarak tanınan bir mülkiyet biçimi haline getiren 2025 tarihli yasanın hemen ardından geldi. Maliye Bakanı Rachel Reeves, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede net kuralların firmalara yatırım ve inovasyon için ihtiyaç duydukları güven ortamını sağlayacağını belirtti. Reeves ayrıca bu düzenlemelerin İngiltere'de nitelikli istihdam yaratılmasına katkı sunacağını ve kötü niyetli aktörlerin sistem dışına itileceğini vurguladı. Mevcut durumda kripto şirketlerinin yalnızca kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele kapsamında FCA'ya kayıt yaptırmaları gerekirken, yeni dönemde yükümlülükler önemli ölçüde artacak.

Bu sıkılaşma politikası sektörün bazı önde gelen isimleri tarafından eleştiriliyor. Consensys Küresel Düzenleyici İlişkiler Direktörü Bill Hughes, İngiltere'nin kripto varlıklara yönelik "ağır elli" yaklaşımının ülkenin rekabet gücünü zedelediğini savundu. Hughes, sektörün küresel merkez olma özelliğini, dijital varlıklara daha ılımlı yaklaşan ABD'ye kaptırdığını ifade etti. Uzmanlara göre her kripto varlığı finansal bir araç gibi değerlendirmek, inovasyonun önünü tıkayabilir.

Öte yandan FCA, sterlin endeksli stablecoin projelerini teşvik etmek için de çalışmalarını hızlandırdı. FCA CEO'su Nikhil Rathi, Başbakan Keir Starmer'a gönderdiği mektupta, yerel firmaların ödeme sistemlerinde stablecoin kullanımını deneyimlemeleri için 2026 yılında özel bir alan açacaklarını belirtti. Bu hamle, düzenleyicinin baskıcı kuralların yanı sıra teknolojinin gelişimine de kapı aralamaya çalıştığı şeklinde yorumlandı.