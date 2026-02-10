Birleşik Krallık finans düzenleyicisi FCA, kripto borsası HTX'e dava açtı

İngiltere'nin en üst düzey finansal düzenleyicisi FCA, küresel kripto para borsası HTX'e karşı hukuki süreç başlattığını duyurdu. Kurum, HTX'in İngiliz tüketicilere yönelik kripto varlık hizmetlerini yasalara aykırı biçimde tanıttığını belirterek, bunun Ekim 2023'ten bu yana yürürlükte olan finansal tanıtım kurallarının açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

FCA'NIN UYARILARI KARŞILIKSIZ KALDI

FCA, daha önce HTX'i İngiliz tüketicilere yönelik yasa dışı finansal tanıtım faaliyetleri konusunda uyarmıştı. Ancak borsa, internet sitesi ve TikTok, X, Facebook, Instagram ve YouTube gibi sosyal medya platformlarında bu kuralları ihlal eden tanıtımlar yayımlamayı sürdürdü. FCA'nın HTX ile iletişim kurma girişimleri de sonuçsuz kaldı. Kurum, HTX'in sahiplerinin ve web sitesini işletenlerin kimliklerini gizleyen şeffaf olmayan bir organizasyon yapısına sahip olduğuna dikkat çekti.

Yasal sürecin başlatılmasının ardından HTX, yeni İngiliz kullanıcıların hesap açmasını kısıtlama adımı attı. Buna rağmen mevcut İngiliz kullanıcılar hâlâ giriş yapabiliyor ve yasa dışı finansal tanıtımlara erişebiliyor. HTX'in bu değişikliklerin kalıcı olacağına dair herhangi bir güvence vermemiş olması nedeniyle FCA, ihlallerin devam etme riskinin sürdüğünü bildirdi.

KURALLARIMIZI GÖRMEZDEN GELEN FİRMALARA KARŞI HAREKETE GEÇECEĞİZ

FCA İcra ve Piyasa Gözetimi Müdür Yardımcısı Steve Smart, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kurallarımız, İngiltere'de sürdürülebilir ve rekabetçi bir kripto piyasasını desteklemek ve tüketicilerin bilinçli kararlar alabilmeleri için ihtiyaç duydukları bilgiye sahip olmalarını sağlamak üzere tasarlandı." dedi. Smart, HTX'in tutumunun, FCA'nın rejimine uyum sağlamak için çalışan firmaların büyük çoğunluğuyla taban tabana zıt olduğunu vurgulayarak, "Kurallarımızı görmezden gelen firmalara karşı harekete geçmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

TÜKETİCİLERİ KORUMA ADIMLARI

FCA, tüketicileri korumak amacıyla sosyal medya şirketlerinden HTX'in hesaplarını İngiliz kullanıcılara kapatmasını talep etti. Bunun yanı sıra Google Play ve Apple mağazalarından HTX uygulamalarının İngiltere'de kaldırılması için de başvuruda bulundu. HTX şu anda FCA'nın uyarı listesinde yer alıyor ve bu firmayla işlem yapan tüketiciler, olası bir şikâyet durumunda Finansal Ombudsman Hizmetine başvurma hakkına sahip değil.

FCA, tüketicilerin bu tür yetkisiz firmalarla işlem yapmaktan kaçınması gerektiği konusunda uyarıda bulunarak, firmanın olası bir iflası durumunda yatırımcıların paralarını geri alma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.