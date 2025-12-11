Birleşik Krallık 2026'da stablecoin ödemelerine öncelik verecek

Birleşik Krallık Finansal Davranış Otoritesi (FCA), çarşamba günü yaptığı duyuruda 2026 yılı stratejisini netleştirdi. Kurum, yerel firmaların stablecoin ödemelerini denemelerine olanak tanımanın gelecek yıl için en önemli önceliklerden biri olacağını bildirdi.

Birleşik Krallık Dijital Varlık Düzenlemeleri İçin Düğmeye Bastı

FCA İcra Kurulu Başkanı Nikhil Rathi, Başbakan Keir Starmer'a gönderdiği mektupta düzenleyicinin dijital inovasyon stratejisini özetledi. Belirlenen hedefler arasında dijital varlık düzenlemelerinin tamamlanması ve İngiltere menşeli sterlin destekli stablecoinlerin geliştirilmesi yer alıyor.

Rathi basın açıklamasında, "Reformlarımız İngiltere'nin dünya lideri toptan satış piyasalarındaki rekabet avantajını korumasına, uluslararası yatırımları çekmesine ve finansal hizmetlerde inovasyona öncülük etmesine yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

FCA şu anda İngiltere Merkez Bankası ile birlikte stablecoinler, ticaret platformları, kredi verme, staking (kilitleme) ve saklama hizmetlerini kapsayan geniş kapsamlı bir düzenleme seti üzerinde çalışıyor. Bu kuralların 2026 yılında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

ABD'deki hızlı düzenleyici gelişmelerin aksine İngiltere, inovasyon ve tüketici korumasını dengelemeyi amaçlayan aşamalı bir yaklaşım benimsedi. Ancak bu temkinli duruş eleştirilere de neden oldu. MetaMask'ın arkasındaki firma Consensys daha önce FCA'nın mevcut finansal kuralları uygulamasının, ülkenin kripto merkezi konumunu ABD'ye kaptırmasına yol açtığını belirtmişti.

FCA kısa süre önce stablecoin çözümlerini test etmek isteyen yerel ihraççılar için bir düzenleyici sandbox açtı. Katılımcı şirketler için son başvuru tarihi 18 Ocak olarak belirlendi. Ayrıca ülke bu yılın başlarında dijital varlıkların yasal olarak mülk sayıldığı Mülkiyet (Dijital Varlıklar vb.) Yasası 2025'i kabul etti.

Rathi mektubunda, "Hızlı teknolojik değişim, kuralcı kurallara değil sonuçlara odaklanmamız gerektiği anlamına geliyor." dedi. Yönetici, denetim yaklaşımlarını firmaların büyüklüğüne ve türüne göre daha fazla uyarlayacaklarını, bazı aksaklıkların olabileceğini kabul ederek en büyük risklere öncelik vereceklerini vurguladı.