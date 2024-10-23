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Bireysel yatırımcılar Metaplanet Bitcoin stratejisine güveniyor

Bireysel yatırımcılar Metaplanet Bitcoin stratejisine güveniyor
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Tokyo borsasında işlem gören Metaplanet, bireysel yatırımcıların yoğun ilgisiyle tamamladığı öncelikli hisse alma hakkı programından 66 milyon dolar topladı. Şirket, Bitcoin (BTC) alım stratejisini sürdürerek varlıklarını 855 BTC seviyesine yükseltti.

Japon yatırım şirketi Metaplanet, kurumsal Bitcoin yatırımlarında önemli bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Şirket CEO'su Simon Gerovich, lider Bitcoin hazine şirketi olma vizyonuyla çıktıkları yolda hissedarların güçlü desteğini aldıklarını vurguladı.

Kurumsal Bitcoin Yatırımları Hızlanıyor

Metaplanet'in öncelikli hisse alma hakkı programı, 13.774 bireysel yatırımcının katılımıyla tamamlandı. Program kapsamında yatırımcılara indirimli fiyattan hisse alma fırsatı sunuldu. 6 Eylül'de başlayan ve 15 Ekim'de sona eren süreçte toplam 10 milyar yen değerinde fon toplandı.

Mayıs ayında Bitcoin'i stratejik hazine rezerv varlığı olarak benimseyen şirket, son olarak 1 milyar yen değerinde 106.976 Bitcoin daha satın aldı. Bu hamleyle toplam varlıklarını mevcut piyasa fiyatlarıyla 57,4 milyon dolara ulaştırdı.

Şirket ayrıca Bitcoin satım opsiyonlarının kullanım fiyatını 62.000 dolardan 66.000 dolara yükseltti. Bu karar, Metaplanet'in kripto para piyasasına olan güvenini gösteriyor.

BitcoinTreasuries verilerine göre kurumsal Bitcoin yatırımlarında MicroStrategy 252.220 BTC ile liderliğini sürdürüyor. Bu rekoru 26.842 BTC ile Marathon Digital takip ediyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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