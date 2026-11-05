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Binance'ten kullanıcılarına acil uyarı

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Binance'ten kullanıcılarına acil uyarı
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Binance, opsiyon işlem platformu SignalPlus'ın olası bir güvenlik sorunu bildirmesinin ardından bu platforma bağlı tüm API anahtarlarını iptal etti. Kripto opsiyon borsası Deribit de aynı adımı attı.

Kripto para borsası Binance, X hesabından yaptığı açıklamada SignalPlus ile bağlantılı tüm API anahtarlarını kaldırdığını duyurdu. Borsa, bu adımı acil bir önlem olarak attığını belirtti. Binance, kendi sistemlerinin etkilenmediğini ve kullanıcı fonlarının güvende olduğunu vurguladı.

Hong Kong merkezli SignalPlus, kripto opsiyon ve türev işlemleri için alım satım araçları sunuyor. Platform, Binance dahil birçok borsaya API bağlantısıyla erişiyor.

KULLANICILARA HESAP KONTROLÜ ÇAĞRISI

Binance, SignalPlus kullanıcılarından doğrudan Binance hesaplarına giriş yaparak açık pozisyonlarını ve bekleyen emirlerini kontrol etmelerini istedi. Borsa, SignalPlus sorunun tamamen çözüldüğünü doğrulayana kadar API anahtarlarının yeniden bağlanmamasını tavsiye etti. Ayrıca API erişimini yalnızca onaylı internet adresleriyle sınırlayan IP beyaz listesi özelliğinin açılmasını önerdi.

API anahtarları, dış uygulamaların kullanıcı adına borsa hesabına bağlanıp işlem yapmasını sağlıyor. Ele geçirilen bir anahtar, çekimler kapalı olsa bile izinsiz işlem yapmak için kullanılabiliyor. Anahtarların iptal edilmesiyle SignalPlus üzerinden Binance'te çalışan otomatik stratejiler de durdu.

Binance'in kurucusu Changpeng Zhao (CZ), SignalPlus'ı başka borsalarda da kullananların tüm API anahtarlarını iptal etmesi gerektiğini söyledi. CZ, yatırımcılara API anahtarlarını üçüncü taraf platformlarda saklamamalarını tavsiye etti.

DERİBİT DE ANAHTARLARI İPTAL ETTİ

Kripto opsiyon borsası Deribit de SignalPlus'a bağlı tüm müşteri API anahtarlarını önlem amacıyla iptal etti. Deribit, SignalPlus'ın kendilerine olası bir güvenlik sorunu yaşadığını bildirdiğini açıkladı. Borsa, incelemesinde bir ihlal bulgusuna rastlamadığını ve kendi sistemleri ile verilerinin etkilenmediğini belirtti.

Protos'un aktardığına göre SignalPlus, konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Şu ana kadar SignalPlus kaynaklı bir fon kaybı bildirilmedi.

Gelişme, Binance'in 29 Ekim'de kripto tarihinin en büyük saldırısına uğramasından yaklaşık bir hafta sonra geldi. Saldırganlar, borsanın sıcak cüzdanlarından 6 milyar doları aşan kripto para çekmişti. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı TraderTraitor adını verdiği Kuzey Koreli hacker grubuna bağlamıştı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
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