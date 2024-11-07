Binance'ten ETH, TRX ve AVAX sahiplerine uyarı: Bazı işlemlerde farklılık görülebilir

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance , birden fazla ağ üzerinden gerçekleştirilecek Tether (USDT) transferleriyle ilgili önemli bir duyuru yayınladı.

Fonların giriş çıkış sebebi belli oldu

Binance, yakın zamanda attığı bir tweette, 6 Kasım'dan itibaren Ethereum (ETH), Tron (TRX), Avalanche (AVAX), NEAR, EOS ve CELO gibi ağlarda bir Tether token takası gerçekleştireceğini belirtti. Buna sebep olarak ise; varlıkların yeniden dengelenmesi ile bu ağlarda optimum likidite ve güvenliğin sağlanması olduğu açıklandı.

Borsa, kullanıcıların bu dönemde Binance'in sıcak cüzdanına girip çıkan fonları fark edebileceğini vurguladı. Ancak Binance, bu etkinliğin planlanan token takasının bir parçası olduğunu ve kullanıcıların fonlarının güvenliğini etkilemediğini de açıklamasına ekledi.

Tweet'te şu ifadeler yer aldı:

Bugünden itibaren Binance, önümüzdeki birkaç gün içinde ETH, TRX, AVAX, NEAR, EOS ve CELO gibi ağlar arasında varlıkları yeniden dengelemek için bir Tether token takası gerçekleştiriyor. Sıcak cüzdanımıza para giriş çıkışı görüyorsanız, bunun nedeni bu rutin uygulamadır. Paralarınız SAFU kalır.