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Binance rekor saldırının yarasını kendi sardı

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Binance rekor saldırının yarasını kendi sardı
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Kripto tarihinin en büyük saldırısını yaşayan Binance, saldırıda eksilen kullanıcı varlıklarının tamamını yerine koydu. Çalınan kripto paralar ise geri alınmadı ve kullanıcılar bakiyelerini kendileri doğrulayabilmek için hafta sonunu bekleyecek.

Borsa, 29 Ekim'deki saldırıda kullanıcı hesaplarında oluşan açığı 14 gün sonra tamamen kapattı. Binance, saldırının hemen ardından açığı kapatmak için 6,34 milyar doları aşan bir şirket kaynağı ayırmıştı.

Binance'in açıklamasında, "Güvenlik olayından etkilenen varlıkların karşılanması tamamlandı." ifadesi yer aldı. Borsanın eş CEO'su Yi He de saldırının maliyetinin bu yılın geliriyle tamamen karşılanacağını söyledi.

ÖDEME ÜÇ AYRI KAYNAKTAN YAPILDI

Binance, eksik tokenleri kullanıcı koruma fonu SAFU, vadeli işlem sigorta fonu ve şirket hazinesinden ayırdığı parayla piyasadan satın aldı. Borsa, kullandığı SAFU'yu yeniden yaklaşık 1 milyar dolara tamamlama sözü verdi.

Borsa, varlıkların yüzde 90'ını 31 Ekim'de yerine koyduğunu ve oranın 4 Kasım'da yüzde 98'e çıktığını açıklamıştı. Kalan bölüm, piyasada az işlem gören tokenlerden oluştuğu için daha uzun sürdü.

KULLANICILAR HAFTA SONU KONTROL EDEBİLECEK

Binance, kullanıcı varlıklarının karşılığının borsada tutulduğunu gösteren rezerv kanıtını da yeniledi. Kanıtın kapsamı, saldırının ardından yayımlanan ilk kanıttaki 10 tokenden 198 tokene çıktı.

Kullanıcılar, varlıklarının en az bire bir karşılandığını hafta sonu hazır olması beklenen matematiksel kanıtla kendileri kontrol edebilecek. O zamana kadar yaklaşık 132 milyar dolarlık müşteri varlığının karşılığı borsanın beyanına dayanıyor.

Bu adım, çalınan paranın geri alındığı anlamına gelmiyor. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı Kuzey Kore'ye bağlı TraderTraitor grubuna bağlamıştı. 1 Kasım'da Bitcoin (BTC) ile başlayan çekimler ise aşamalı olarak açılmaya devam ediyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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